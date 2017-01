Copa Ilustrada Band presenta nuevo disco en Valencia

El grupo valenciano Copa Ilustrada Band presenta su nuevo disco el próximo 13 de enero en Espai Rambleta, en homenaje a los años dorados del swing. Copa Ilustrada Band es una de las formaciones más asentadas en el panorama musical español, representantes del swing actual, y liderados por el crooner Javier Botella. Diecisiete músicos integran una big band que ha puesto banda sonora a buena parte de los escenarios españoles, protagonizando giras y representando la reivindicación por un estilo musical de regreso. Tras su primer disco y después de cerca de 600 conciertos en su haber, Copa Ilustrada acaba de sacar su segundo trabajo bajo el título 'The Best is Yet To Come', un homenaje «a los años dorados del swing, la época de las grandes orquestas, como la de Duke Ellington o Count Basie y repertorios interpretados por grandes voces como Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr o Lou Bennet, hasta más contemporáneos como Harry Connik Jr., Michael Bubble o Robbie Williams, arreglistas de primer nivel mundial como Quincy Jones, John LaBarbera, Dave Wolpe, Jerry Nowak o Matt Amy», explica Javier Botella.

El segundo disco de Copa Ilustrada, grabado en los estudios PKO bajo la dirección musical de Aaron Pozón integra temas como Luck be a lady, The best of everything, For once in my life, Day by day, Me and my shadow, The best is yet to come, All the way, Sunny, You make me feel so young, Where or when, One for my baby o How do you keep. Botella detalla que está inspirado en las grandes orquestas que llevaban los míticos crooners en sus conciertos más importantes de Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York. o desembarcando en Europa de la mano de actores y actrices como Grace Kelly, Tony Curtís o Charles Aznavour.