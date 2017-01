El cocinero que conquistó París

«Siempre nos quedará París», le decía Rick Blaine cuando acompaña a Ilsa Lun al Clipper que le llevaría junto a su marido Víctor Laszlo a Lisboa, y de allí a New York; a la libertad. Es el final de Casablanca, la película que encumbraría a Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, y que marcaría buena parte de su carrera. Y algo parecido le debió de decir José Manuel Miguel a su mujer Lali cuando hace unos meses decidió poner (al menos momentáneamente) punto final a su periplo parisino, y volver a Valencia. Un periplo que José Manuel inició en el 2013 cuando aceptó el reto del gran sumiller Enrico Bernardo, para hacerse cargo de las cocinas del restaurante Le Goust, un nuevo establecimiento que iba abrir en una galería de arte.

El éxito y la aclimatación que consiguió fue meteórica, la cual sorprendió al propio Enrico, lo que le empujó a animar a José Manuel a que se hiciera cargo de las cocinas de Il Vino, un restaurante consolidado y con Estrella Michelín, pero que necesitaba un toque aperturista y más mediterráneo. Y el acierto no puedo ser más oportuno, porqué no solo Il Vino mantuvo la Estrella, sino que Le Goust consiguió su primera Estrella Michelín en apenas 12 meses desde su apertura; un hecho muy meritorio. Pero París y su gastronomía no eran unos desconocidos para él, pues desde el 2004 al 2007 fue jefe de partida en el Hotel Bristol. En su vuelta a España pasó primero por Arkaz y seguidamente por Martín Berasategui, para volver a Valencia y unirse al proyecto de Óscar Torrijos.

Un punto de inflexión para José Manuel es cuando a finales del 2009 se hace cargo de las cocina del restaurante El Submarino en el Oceanográfico, la época en que yo le conocí.

Su cocina y sus platos no pasan desapercibidos, y gracias a ellos, en el 2012 es finalista del Concurso Cocinero-Revelación en el Madrid-Fusión. Hay que reconocer que a pesar de su juventud, la trayectoria que ha desarrollado es lo suficientemente relevante y meritoria, y la decisión de volver a nuestra Comunitat, en concreto al restaurante Beat (Calp), está tomada desde una gran reflexión y madurez, sin duda, la que ha acompañado a José Manuel a lo largo de su carrera. Triunfar en París como él lo ha hecho no es fácil. Por ello los responsables de Beat eran conscientes que el establecimiento necesitaba un cambio y un asentamiento, y que el cocinero que recayese fuera consciente que la dedicación debía de ser absoluta; por ello le eligieron a él.

La presentación oficial se hizo en Gastrónoma, y desde entonces, José Manuel está volcado en cuerpo y alma en desarrollar unas propuestas personales, basabas en los conceptos que ha mantenido siempre en su trayectoria; producto, mercado y mediterraneidad. A mediados de diciembre me acerqué a verle, sorprendiéndome de lo adelantada que ya está la nueva carta de Beat. En esta primera carta, mandan las propuestas de corte contemporáneo, basadas en el buen producto que utiliza, y la depurada técnica que posee.

Trufa y anacardo

Sentado ante sus platos, me recuerda la última vez que comí en El Submarino antes de irse a ParSeguimos con la espuma de bacalao ahumado, trufa y anacardo.

Los snacks de entrada son deliciosos; mochi (muy etéreo) de remolacha con guacamole y anguila ahumada; Macarrón de sésamo negro y Esfera de tartare de buey gallego. Seguimos con la espuma de bacalao ahumado, trufa y anacardo. Sabores muy equilibrados y delicados, ninguno de ellos sobresale y la textura es realmente agradable. La sorpresa de este plato es que lo sirve en el interior de una cáscara de huevo vacía.

Las ostras siempre tienen acogida en los menús de José Manuel, y aquí nos ofrece una carnosa ostra que reluce mar, y la cubre con una suculenta espuma de Bloody Mery (tomate, apio y vodka) que le aportan un profundo sabor vegetal y algo ácido que animan a esa carnosidad.

Uno de los platos que más me sorprendieron fue la crema catalana de foie gras y erizos de mar con espuma de manzana de Granny Smith. Un plato en el que José Manuel conjugando con interés, ingredientes tan antagónicos como los que utiliza. Los toques de fusión aparecen en la Vieira salteado al aceite de lima y curry con nabo daikon, mandarina y consomé de cebolla. En el mismo, todos los ingredientes que acompañan a la vieira, no hace sino ensalzarla y darle enjundia, porqué por ella misma, ya sabemos que tiene muy poca. Esa es otra de las virtudes de José Manuel, saber ensalzar productos que por si mismos tienen poco que aportar. Junto a la crema catalana de foie gras y erizos de mar, los cappellaci de conejo en escabeche con setas de temporada y trufa negra, cubriéndolo con una espuma de vino blanco.

El cappellaci (variante del los ravioli) los rellena de una carne tan suculenta como la de conejo, con un suave escabeche. Las setas y la trufa le aportan una cierta mineralidad, que unido al ligero toque ácido de la espuma, contrastan un bocado irresistible al tiempo que complejo. Excelente de cocción el salmonete de roca con cremoso de calabaza y fruto de la pasión, ñoquis y salsa de sus espinas. José Manuel vuelve a jugar con ingredientes desiguales, pero lo hace con tanto conocimiento, equilibrio y elegancia, que el resultado no puede ser más acertado. Para finalizar, el pichón de Bresse con su croqueta, royale de castaña y puré de celeri.

En los postres; milhojas de té verde y mascarpone, y en el bombón de chocolate con manzana verde y jengibre. Encontramos que se busca satisfacer mediante un primer postre con tendencias naturales y especiadas, las cuales nos limpian el paladar y en cierto modo lo relajan, mientras que en el segundo, busca una mayor intensidad y el placentero confort que genera el chocolate con el contraste ácido que otorga la manzana. José Manuel ha vuelto, y lo ha hecho con tranquilidad. Viene a trabajar y a seguir desarrollando su trabajo de cocinero, y a trasmitir la experiencia que acumula después de casi 20 años de trabajo. Volver de París, y con una Estrella Michelín debajo del brazo está al alcance de muy pocos. Enhorabuena.

Beat (The Cook Book Hotel). Urb. Marisol Park. 1. Telf. 965875700- 628277858. Calp (Alicante).