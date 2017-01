Camino del sacrificio

Martin Scorsese vuelve a meterse en un jardín que le encanta: la fe y la religión. Afortunadamente no escarmentó con la polémica suscitada por 'La última tentación de Cristo' y vuelve a reflejar en su obra una de sus obsesiones. 'Silencio' transcurre en la segunda mitad del siglo XVII. Dos jesuitas portugueses viajan a Japón con el objetivo de encontrar a un compañero desaparecido. Por aquel entonces predicar el cristianismo en Oriente, dominado por los señores feudales, era jugarte el pellejo. Pero, lejos de amedrentarse, los protagonistas ejercen clandestinamente su cometido. Andrew Garfield, al que hemos podido ver recientemente en la antibelicista 'Hasta el último hombre', firmada por Mel Gibson, donde la fe también juega un papel vital en la trama, encarna al padre Sebastian Rodrigues, mientras Adam Driver, exuberante en 'Paterson', genialidad todavía en cartel, pone rostro al padre Francisco Garupe.

Lian Neesom, Ciarán Hinds ('Munich') y algunos reconocidos actores japoneses, entre ellos Tadanobu Asano, Issey Ogata, Shinya Tsukamoto o Nana Komatsu, completan el casting. El oscarizado responsable de clásicos como 'Casino' o 'Uno de los nuestros' cambia de registro tras la adrenalítica 'El lobo de Wall Street' y ofrece a la audiencia un espectáculo de casi tres horas con un tempo completamente diferente. La historia se basa en la galardonada novela homónima de Shusaku Endo, publicada en 1966.

La fe y la duda

«La temática que Endo plantea en el libro ha formado parte de mi vida desde que era muy, muy joven», afirma Scorsese. «Me crié en el seno de una familia muy católica en la que se le daba mucha importancia a la religión. Uno de los pilares de mi vida sigue siendo la espiritualidad católica romana que tan importante fue para mí de niño, y esa espiritualidad estaba relacionada con la fe».

El popular director se sorprendió al leer el libro de partida y observar que planteaba asuntos de su interés sobre el cristianismo. «Llegado a este punto de mi vida pienso constantemente en la fe y la duda, la debilidad y la condición humana», confiesa. «Todos ellos son temas que la novela de Endo plantea de una manera muy directa». En la época en la que se sitúa la acción de 'Silencio' las persecuciones y las torturas por motivos religiosos estaban a la orden del día, hasta el punto de que había que elegir entre la apostasía o una muerte lenta y dolorosa, una decisión que se ve obligado a tomar el padre Sebastian.

«El cristianismo se basa en la fe, pero al estudiar la historia de la religión queda patente que ha tenido que adaptarse una y otra vez, con grandes dificultades, para que esa fe pudiera florecer», escribe Scorsese. Ahí surge, en su opinión, la dolorosa paradoja de creer o dudar, dos conceptos antitéticos. Scorsese, sin embargo, sostiene que uno no puede existir sin el otro, que ambos conceptos se retroalimentan. «Dudar puede generar una sensación de soledad, pero en conjunción con la fe, con una fe profunda e inquebrantable, las dudas pueden generar una sensación de comunión y fraternidad. Endo entiende a la perfección ese doloroso proceso tan paradójico que nos lleva de la duda a la soledad y a la comunión», concluye.

La elección del reparto

No fue fácil dar con el actor protagonista de 'Silencio'. «Sería de locos rechazar un proyecto de Martin Scorsese», confiesa el elegido, Andrew Garfield. «A nadie se le pasaría por la cabeza. Es una oportunidad única. Esto solo pasa una vez en la vida. Ni me podía imaginar algo así». Un difícil reto para un intérprete. «La historia plantea un tema atemporal tan profundo como complejo en el que priman las emociones», continúa el artista, que patinó en el reboot de 'Spider-Man' pero no para de insuflar energía a su filmografía.

«Acompañamos al personaje en un momento muy transcendental. Se enfrenta a las dudas más importantes que se le plantean al ser humano: cómo darle sentido a la vida, cómo vivir con fe, y si vivir con fe supone también vivir con duda».