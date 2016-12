Cartelera navideña

Las carteleras teatrales valencianas se llenan estas fiestas de variadas propuestas, con representaciones nocturnas exclusivas para mañana, día de Nochevieja, -con uvas incluidas- hasta funciones matinales o vespertinas para los diferentes públicos. Cabaret, comedia, costumbrismo..., cualquier género gusta si la obra es buena. Los teatros Flumen, Olympia, Talía, Sala Russafa, Micalet y Sala Carolina serán algunos de los escenarios donde los espectadores y los artistas recibirán juntos 2017. Una diferente y grata experiencia que suele incluir junto al espectáculo, además de uvas, cava y cotillón.

Flumen

En el Teatro Flumen (C/ Gregorio Gea, 15) se representará la comedia musical 'La Jaula de Grillos', con una función exclusiva en Nochevieja. La obra, protagonizada por Alberto Vázquez y Jose Saiz, ofrece música, voces en directo y un cuerpo de baile espectacular. 'La Jaula de Grillos' cuenta como la tranquila vida de Alvin y César, una pareja dueña de un cabaret, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de César, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la familia, decide visitar a la familia del novio, sin saber lo que se va a encontrar. Esta comedia musical se representará hasta el próximo 15 de enero.

Olympia

En el Teatro Olympia (C/San Vicente, 44) Jorge Javier Vázquez pasará la Nochevieja con los espectadores valencianos, representando su producción musical 'Iba en serio', basada en su novela del mismo título. 'Iba en serio' narra la historia de un chico de barrio, la relación con su familia y amigos, su paso por un colegio del Opus, la muerte de su padre y su primer amor. En definitiva, las anécdotas e historias que marcaron la vida del peculiar protagonista.

Talía

También especial será la Nochevieja del Teatro Talía (C/ Caballeros, 31), donde los populares Josep Manel Casany, Ferran Gadea, Toni Misó, Cristina García, Alfred Picó y Rosana del Carpio representarán su especial 'La cena de los idiotas'. A las 12 de la noche en punto, tras los artistas, una pantalla proyectará todos y cada uno de los movimientos del reloj para que no haya equivocaciones con los cuartos. Y, para finalizar, se brindará con el público por un próspero y 2017, cargado de ilusión y mucho teatro. 'La cena de los idiotas', de Francis Veber, se ha convertido en uno de los clásicos del humor más representados con éxito en todo el mundo.

Micalet

Teatro Micalet (C/ Maestro Palau, 3) recibirá el año nuevo con su explosivo show musical: 'Two ladies or not two ladies'. Noèlia Pérez y Josep Zapater son dos artistas en su máxima expresión. Interpretan y tocan las canciones en directo con una gran química y complicidad escénica.

Sala Carolina

En Sala Carolina (C/ Rugat, 10) celebrarán igualmente la Nochevieja con el público con su espectáculo teatro de la improvisación de 'Súbit!', a partir de las 23 horas.

Sala Russafa

La Sala Russafa (C/ Dénia, 55) sube a escena 'Viaje a Nuncajamás', la última parte de su trilogía 'Cuentos políticos' para adultos que se inspira en el clásico de 'Peter Pan', una comedia deslenguada e hilarante con música en directo sobre la deriva de un país dirigido por niños. Hasta el 15 de enero se mantiene en cartel esta sorprendente comedia, plato fuerte de la programación navideña de la sala, de la que se realizará una función especial en Nochevieja.