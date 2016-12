'Atchúusss!!!', estornudos de humor

Actrices y actores tan brillantes como Malena Alterio, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Fernando Tejero y Enric Benavent (coautor de la dramaturgia), llegarán el próximo 11 de enero al Teatro Olympia de Valencia con 'Atchúusss!!!', una obra dirigida por Carles Alfaro basada en textos de juventud del dramaturgo Antón Chéjov, que lleva de gira por varios escenarios españoles desde 2015. En la pieza teatral, un resfriado hace de nexo entre todos los personajes que aparecen en el espectáculo. En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Malena Alterio asegura que la obra «entretiene y hace reír al espectador» a través de historias y personajes que todo el mundo entiende

GUÍA uDónde. Teatro Olympia (C/ San Vicente, 44) de Valencia. uCuándo. Del viernes 11 al domingo 15 de enero. uHorarios. De miércoles a sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19 horas. uPrecios. Desde 15 euros.

Malena Alterio, ¿qué es 'Atchúusss!!!'?

Es un espectáculo muy divertido y poético, que tiene que ver con el teatro pero también habla de la condición humana. Son unos pequeños cuentos de Chéjov, que juntados a través de la dramaturgia de Enric Benavent y Carlos Alfaro los representamos. Todo el mundo que ha estudiado teatro los conoce porque se estudian mucho en las escuelas. Son estupendos.

¿El montaje es de carcajada o de sonrisa?

Tiene de todo, carcajada, sonrisa y la emoción de escuchar un buen texto. El hilo conductor de la historia es un acomodador entrado en años, actor venido a menos, que despierta entre las butacas del teatro donde trabaja después de una borrachera. Sin saber si está despierto se encuentra con un antiguo apuntador y pianista que con la ayuda de un viejo piano le transportará a través de un viaje por el pasado. Pasamos de algo entre penumbra, bruma... y terminamos en el disparate más absoluto.

Antón Chéjov es un autor que conoce porque ya ha interpretado otras obras suyas como 'Tío Vania' .

Sí, me encanta. También trabajé en una adaptación de otra obra suya, 'La Gaviota'. O sea que es la tercera vez que navego por este autor y es uno de mis autores preferidos con el que me identifico. Es un placer decir sus palabras.

¿Cómo surgió la preparación de este montaje?

Bueno, se fue cocinando a fuego lento. Partió de Fernando Tejero que tenía ganas de hacer teatro. Me lió a mí primero en un momento en el que me encontraba haciendo televisión. Como yo conocía a Alfaro les presenté y surgieron estos cuentos de Chéjov. Luego apareció Adriana Ozores, propuesta por Alfaro; Enric Benavent después y al final se confirmó mi hermano Ernesto, que también estaba en otros proyectos. Así que el motor ha sido Fernando Tejero, 'mi primo' de Córdoba como le llamo.

Creo que no había trabajado antes con su hermano.

Sí, es cierto. Habíamos coincidido en cosas de cine pero en teatro no, así que es la primera vez que compartimos escenario.

¿Y son hermanos de los que se pelean o de los que se llevan estupendamente?

Risas. Somos hermanos que nos llevamos bien, pero eso no quita que de repente haya discusiones, pero no por temas laborales, sino por la vida. Pero nos llevamos muy bien. Cuando se planteó esta posibilidad de trabajar juntos al principio me daba cosita por si no nos llevábamos bien, pero ha sido al contrario, ahora siento a mi Ernesto más cercano y lo disfruto más porque me encanta como hermano y lo admiro como artista.

Salvo Benavent, con dos roles, el resto de actores de esta producción dan vida a cuatro personajes cada uno. ¿Mucho ajetreo?

Bueno, ajetreo sí, pero es muy divertido. Es como un parque de atracciones para nosotros. Yo tengo cuatro personajes y cambio cuatro veces de vestuario. A veces los cambios son tan frenéticos, que parece que no vayamos a tener tiempo para transitar de una escena a otra. Los personajes son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo yo paso de ser una burguesa aburrida, a una institutriz muy apocada, una persona con un carácter muy potente y luego una hija peculiar.

- ¿Y cómo actriz, qué le resulta más cómodo interpretar a una modosita o a una mujer potente?

Risas. A mi me gusta hacer de todo, siempre y cuando haya una historia que contar interesante. Es bueno navegar por muchos sitios y con muchos personajes.

Usted es una actriz reconocida por el público. ¿Eso da más seguridad a la hora de subir a un escenario?

Sí, bueno, a veces, pero eso mismo también me exige más porque siento que estar que estar a la altura del público que me viene a ver o me sigue. Soy muy crítica con lo mío.

¿Después de 'Atchúusss!!!' qué proyectos tiene a la vista?

Estoy preparando otra obra de teatro y tengo pendiente de estreno en Movistar+ una serie de la que he grabado diez capítulos, que se llama 'Vergüenza'.

¿Cómo pasa Malena Alterio estas fiestas?

Estas navidades he estado en casa y el Año Nuevo todavía no lo sé, estoy un poco improvisando. Sólo espero comerme las uvas y brindar con mi familia y luego lo que se tercie bien venido sea.