Nochevieja anticipada

La Nochevieja del año 1993 me encontraba en la Alpujarra, en la villa de Bubión. Esa noche, poco antes de las campanadas, se fue la luz. Salimos a la calle a comernos las uvas en plena oscuridad y algún avezado lugareño sacó un bombo y mirando el reloj aporreó doce veces el parche. De allí salió la idea feliz en aquella localidad de celebrarla en verano, por si acaso. A pesar de que me invitaron seis meses después, no acudí. Sí que pude participar el pasado miércoles en la celebración anticipada del paso del año en la sala Le Premier de Valencia. Esta iniciativa, con mucho sentido, contó con el apoyo de Gin Zeeland, una prestigiosa ginebra que no dudó en apoyar a todos los profesionales de hostelería, ya que cuando llega el día 31 de diciembre tienen que trabajar para que los demás puedan celebrar esta fecha. Cocineros, sumilleres, camareros y barmans de la ciudad se congregaron a última hora del miércoles en un encuentro algo más que festivo, ya que tuvo mucho de gremial. A las campanadas le sucedió el cotillón y avanzada la madrugada el resopón. Ya están listos para afrontar sus deberes. De Gin Zeeland, la promotora del evento, he de decir que ha situado la ginebra en sus mismísimos orígenes, Holanda. Es una ginebra que toma lo mejor de su recetario original, el perfeccionamiento del destilado de las gin británicas y el aporte botánico y floral que los holandeses acostumbraron a añadir a sus ginebras. Ocho son los botánicos que Gin Zeeland aporta en su proceso de destilación: naranjas dulces y amargas, limones, cardamomo, coriandro, angélica, canela y flores de azahar.