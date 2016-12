Expojove 2016 -2017 | Precios, horarios y días de apertura en Valencia. Guía útil, guía útil y cómo llegar

Expojove, la feria dedicada a la infancia y la juventud, llevará este año por lema 'Un viatge per la història'. Es una ocasión perfecta para poder llevar a los niños y que pasen un día fantástico rodeados de cultura, juegos y diversión. Aquí te ofrecemos una guía útil para que aproveches al máximo la visita.

Horarios

Expojove estará abierto del 26 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017

Horario: de 11:00 h a 20:00 h

Horarios especiales:

Día 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h

Día 1 de enero de 16:00 h a 21:00 h

Lugar

FERIA VALENCIA (Pabellones 1, 2, 3 y 4 del nivel 2)

Precio de las entradas

Entrada normal 5 €

Día 31 (medio día) 2,50 €

Día 1 (medio día) 2,50 €

Carnet Jove3 € (excepto días 31 y 1)

Familia numerosa 3 €

Grupos (+15 personas) 3 €

Mayores de 60 años 1 € (todos los días)

De 0 a 4 años y personas con minusvalía acreditada: entrada gratuita

Guardarropía: 1 euro

Cómo llegar

En metro

Metrovalencia Línea 1 – Parada Empalme Línea 2 (Les Carolines-Fira)

Metrovalencia Línea 2 – Parada Les Carolines-Fira

Metrovalencia Línea 4 (tranvía) – Parada Fira

En autobús

EMT Bus Línea 62 Parada Fira

En bici

Valenbisi – Estación n. 269

En coche

Tienes que entrar por el acceso de Fira Valencia

Sigue las indicaciones de Feria Valencia desde cualquier acceso a la ciudad. Para mayor comodidad, introduce el origen y destino de tu viaje en el navegador y obtendrás las indicaciones exactas de como llegar, así como el tiempo estimado del desplazamiento.

Aquí puedes consultar el plano en PDF de Expojove y descartagártelo o imprimirlo, así como ver todas las actividades previstas durante la feria y la ubicación de cada uno de los stand.

Por segundo año consecutivo habrá presencia del Ejército, eso sí sin elementos armamentísticos, y no habrá presencia, igual que en la edición anterior, de la Guardia Civil ya que, como ha explicado el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, "el organismo decidió ya no asistir porque tenía que hacer frente al stand y al personal y no quería asumirlo".

Para esta edición han planteado un recorrido por la historia y combinar la diversión y el aprendizaje. Habrá un túnel del tiempo que llevará al público por varias generaciones desde los íberos, romanos, árabes, la Edad Media, Siglo de Oro, la actualidad e incluso en futuro. Fuset ha anunciado que habrá un apartado para conocer los personajes históricos valencianos con un gran juego del 'Quién es quién' "donde pondrán encontrar personajes ilustres como Blasco Ibáñez o Conchita Piquer".

También habrá muchos talleres de teatro, de papel artesanal, cocina, radio o baile y actuaciones como cuentacuentos, mímica, playbacks y magia. Habrá actuaciones de la compañía Maduixa Teatre y también actuará María Abradelo, el escritor Carlos Cano que fue mantenedor de la Fallera Mayor Infantil Sofía Soler y el cuentacuentos Llorens, entre otros.

Serán 11.150 metros cuadrados distribuidos en cuatro pabellones y contarán con un presupuesto de 339.703 euros, similar al año pasado cuando la feria obtuvo 86.000 visitantes. Las entradas costarán 5 euros salvo el 31 y el 1 que serán 2.50 euros y habrá descuentos para grupos.