Llueve y parece que las ganas de salir se queden en casa. Una concepción que se aleja bastante de la de ingleses o alemanes, que viven sin miedo a la lluvia.

Que no se quede nadie en casa este fin de semana. Aquí proponemos cinco planes para hacer en Valencia un día de lluvia:

1. Escapada cultural

Qué mejor excusa para visitar un museo que un día de lluvia. En la ciudad hay de todo tipo: museos de arte moderno - como el MuVIM- o pinacotecas con obras del siglo XVI y XVII como el Museo de Bellas Artes, lugares que esconden la historia de la capital desde el período Paleolítico hasta época visigoda como el museo de Prehistoria o aquellos que relatan la más reciente como el Museo Histórico Municipal. Tamibién existen diversos museos curiosos y otros raros en los que puedes encontrar desde el juguete más viejo hasta aceitunas rellenas o saleros y pimienteros.

Pero si prefieres visitar algunos de los sitios más destacados de la ciudad, también puedes consultar la lista de los lugares más visitados de Valencia.

2. Visita gastronómica

Pegarle un mordisco a la vida nunca está de mal. Pasar una tarde tranquila con amigos tampoco. En Valencia existen diferentes cafeterías que cuentan con juegos de mesa o con diferentes juegos de cartas en los que puedes estar resguardado y disfrutar de una tarde en la capital del Turia. Pero si buscas comer bien, siempre pues buscar los mejores bares de tapas y bocadillos, los rincones vegetarianos de la ciudad o pasar una tarde de cervezas en el Mercado Central de Valencia o disfrutando de los diferentes locales del Mercado de Colón.

Además, los amantes de la cerveza también pueden optar por hacer alguna cata o visitar los locales de cerveza artesanal de Valencia.

3. Tarde de lectura

Un libro, un café y ambiente distendido de una cafetería moderna es sinonimo de cafés librería. En Valencia existen algunos rincones especiales, donde la magia de la lectura se funde con la comida. Kaf Café, Ubik Café, Chico Ostra o Muez son algunos de los más famosos y donde descubrirás que la pasión por la lectura no solo se enconde entre las páginas de un libro. ¿Aún quieres que te lo cuenten?

4. Planes alternativos

Si eres fan de las series de detectives como The X-Files, True Detective, Elementary o del famoso Monk sin duda no puedes perderte la oportunidad de vivir los juegos de escapismo en directo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los escape room? Pues bien, llevan algún tiempo en Valencia. Salas como The X-Door, Clue Hunter, The Exit o Mystery rooms ofrecen una experiencia diferente en Valencia.

Uno de los tópicos es la bolera. En la capital del Turia existen diferentes centros comerciales que cuentan con una: Bowling Center Valencia, Bolera Cosmic Bowling, Planet Bowling o la Bolera Big Fun. ¡Tu escoges!

5. Un día de lluvia con niños

Los niños son muy exigentes y siempre tienen ganas de más. En Valencia hay diferentes planes con niños para un día de lluvia. Ir al teatro o al cine con los más pequeños de la casa puede ser una buena idea, consulta la agenda de LAS PROVINCIAS. También puedes elegir espacios infantiles para pasar la tarde o en ocasiones especiales visitar ferias comoExpojove , que abre sus puertas en del 26 diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017.