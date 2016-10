Lo mejor del rock sonará en Valencia

El Palau de les Arts Reina Sofía acogerá el próximo 27 de octubre ‘History of Rock’ , un espectáculo impactante y atronador de los creadores de Symphonic Rhapsdy Queen que abarca desde los orígenes del rock hasta nuestros días. La interpretación corre a cargo de un elenco de poderosas voces de primer nivel internacional que, acompañadas por una potente banda de rock formada por músicos internacionales que giran por todo el mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman o Robin Beck, se unen para continuar la leyenda musical más grande jamás interpretada y descubrir o volver a disfrutar de las mayores canciones del rock de todos los tiempos.Según los organizadores, ‘History of Rock’ «traslada al espectador a otra dimensión donde alma y música van de la mano, creando un ambiente donde fluyen las emociones, y donde la música y la energía que emanan desde el escenario lo convierten en una experiencia única».El rock ha marcado a infinitas generaciones en todo el mundo. No hay país a lo alto y ancho del globo donde no haya llegado en alguna de sus formas y variantes.Cuatro voces diferenciadas, concretamente de Tommy Heart (Fair Warning), Patti Russo (Meat Loaf), Pablo Perea (La Trampa) y Jakob Samuel (The Poodles), y una rock band de auténtico lujo, se unirán para continuar la leyenda musical más grande jamás interpretada y descubrir o volver a disfrutar de las mayores obras que nos ha dejado la música rock a lo largo de todas estas décadas.El espectáculo, incluye un amplio despliegue técnico y escénico durante casi tres horas.