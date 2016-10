Qué puedes hacer este fin de semana festivo en Valencia

Como cada 9 d'Octubre Valencia se prepara para festejar uno de los días grandes para la Comunitat. Este día representa la entrada del rey Jaume I a la capital y la culminación de la 'reconquesta' para la posterior formación del Reino de Valencia.

Por ello, la capital del Turia se prepara para ofrecer todo tipo de actos gratuitos para toda la familia durante todo el fin de semana: cine, música, danza, literatura y teatro inundarán las calles de todos los barrios durante los próximos días:

Mercat Medieval Jaume I

En los alrededores del Puente y las Torres de Serranos del 7 al 12 de octubre se podrá disfrutar de productos artesanos y de la mejor gastronomía a pie de calle. Asimismo, se realizarán actividades para mayores y pequeños.

Horario:

Viernes día 7 (apertura) de 19:00h a 00:00h

Sábado 8 (noche): Gran ball de la conquesta

Domingo 9: Gran entrada mora y cristinana a Valencia

El resto de días, del 8 al 12 de octubre, de 11:00h a 01:00h de la madrugada.

Festival Mostra viva del mediterrani

Del 7 al 16 de octubre puedes disfrutar de actividades de música, cine, literatura, teatro, debates culturales y arte visual para toda la familia. Los más pequeños de la casa pueden disfrutar y aprender sobre la cultura con los diferentes talleres organizados por el MuVim: el taller de circo -sábado 8 a las 12:00 horas- y el taller de cine - el sábado 8 y el domingo 8 de 12:30 a 14:00 horas-. Asimismo, el museo también ofrecerá la proyección de cine mediterráneo para toda la familia.

Para los amantes del cine, durante todo el festival hay un gran abanico de posibilidades: desde cortos realizados en campamentos de refugiados -el sábado 8 a las 16:30 en la NAU-, cine español como 'Un día perfecto' de Fernando León de Aranoa - el sábado 8 a las 17:15 horas en Octubre Centre de Cultura Contemporània- hasta 'Un negre amb un saxo' de Francesc Bellmunt - el sábado 8 a las 20:00 horas en la Filmoteca valenciana- pasando por cine y cortos internacionales.

Aquí puedes encontrar el programa general del festival.

Circuito Bucles

Otro de los planes que te ofrece la ciudad para estos días es en Ruzafa. Durante los días 6,7,8 y 9 de octubre un total de 38 espectáculos llenarán Valencia de música y danza.

Bajo el lema 'Disciplinas Convergentes', esta edición contará con 26 espectáculos de danza contemporánea, 6 espectáculos de danza española, 2 espectáculos infantiles y 4 exhibiciones gratuitas.

Actos oficiales en Valencia

Día 8 de octubre

- 'València, amb la Senyera'. Exposición de la Real Señera al Salón de Cristal del Ayuntamiento de10:00 a 21:00 horas.

- Interpretación del Canto a la Señera (letra de Carles Salvador y música de Agustino Alaman), a cargo de la Coral Polifónica Valentina, al Salón de Cristal del Ayuntamiento a las 18:00, 18.30 y 19.00 horas.

- En la plaza del Ayuntamiento, Muestra de Bailes, Música y Canciones Valencianas, seguida de una dansà popular, con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana a las 19:00 horas.

- Concierto gratuito en el Palau de la Música, a cargo de la Orquesta de Valencia y de la Banda Municipal de Valencia. Reparto de localidades para el público en general una hora antes del concierto que se celebrará a las 19:30 horas.

- Demostración de los “Abanderados d´Arezzo (Italia)”, entre la plaza del ayuntamiento de Valencia y las Torres de Serranos a las 21:00 horas.

- En Calle Blanquerías “Verbena Festera, GRAN BALL DE LA CONQUESTA” a las 23:00 horas.

- Festival de Pirotecnia, organizado por la Diputación Provincial de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia en el Paseo de la Alameda (entre el puente de las Flores y el de la Exposición) y que será realizado por la empresa Pirotecnia Del Mediterráneo a las 23:59 horas.

Día 9 de octubre

Recepción de la corporación, autoridades e invitados a las 11:30 horas.

Lectura del decreto de Alcaldía y entrega de la Señera al Archivo Municipal a las 11:45 horas.

Bajada de la Real Senyera, y a continuación procesión cívica y ofrenda floral a Jaime I a las 12:00 horas.

Mascletà terrestre al término de la procesión cívica (sobre las 14:00h) realizada por Pirotecnia Valenciana Llanera.

XIII ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAP I CASAL, por las calles de la Paz, San Vicente y plaza del ayuntamiento de Valencia. Más de 40 filaes, 20 bandas de música, ballets y carrozas, precedidas por la participación especial de los “Abanderados d´Arezzo (Italia)” a las 17:00 horas.

Además, hay jornada de puertas en el Palau de la Generalitat de lunes a jueves de 09:00h a 20:00h; el viernes de 11:00h a 20:00h con visitas guiadas - salida desde el Palau de la Generalitat- a las 10:00h y 17:00h;

El sábado 8 de octubre y el domingo 9 de octubre, espacios culturales de la Comunidad Valenciana permanecerán abiertos. Entre ellos se encuentran (con visitas guiadas y actuaciones todo el día):

- EACC (Eacc Espai D’Art Contemporani de Castelló)

- Teatre Principal de Castelló

- Teatre Principal de València

- Teatre Arniches d´Alacant

- Auditori de Peñíscola

- Teatre Rialto de València

- Teatre Romà de Sagunt

- Auditori de Castelló

- Castell de Xàtiva

Para los amantes de las fallas, del 6 al 9 de octubre el mercado de la tapineria celebra la Feria del Sector Fallero donde durante unos días se podrá disfrutar de una larga agenda de actividades gastronómicas, culturales y de ocio que tendrán como princial protagonista la indumentaria, orfebrería, accesorios, peluquería y otros objetos relacionados con el mundo fallero.

La feria está destinada principalmente a falleros y comisiones pero también al público en general (valencianos, turistas, etc.) ya que se complementa con una agenda cultural, gastronómica y de ocio alrededor de las tradiciones valencianas. No es necesaria invitación. La entrada es libre y gratuita. La idea de la creación de On Fallas! surge de la ausencia de una feria específicamente orientada al sector fallero, que como tal, no existía de una manera consolidada y profesional.

Horarios:

El jueves será la inauguración de la feria de 19 a 21 horas.

En un ambiente fallero siempre se come bien. Todos los días se podrán degustar los “esmorzars fallers” de La Bernarda: cada día un bocadillo diferente con cerveza, cacaos, olivas y un cremaet con coca de llanda. También tendrá protagonismo la Mocadoràs para el día de Sant Donís. Además, el viernes se celebrará un picnic fallero donde se cocinará paella y otros arroces en directo, que luego podremos degustar en el restaurante La Bernarda.

Aquí puedes encontrar más información sobre On Falllas!.