Por qué yo no tengo papá

En esta etapa, los niños poseen un pensamiento egocéntrico. No se interesan aún por los detalles biológicos. Se puede comenzar con información en la que él sea el protagonista: hablarle del embarazo, del parto... Es importante responder a sus preguntas y transmitir tranquilidad. Explicar cómo se formó la familia y siempre desde un punto de vista muy afectivo: "Desde hace mucho tiempo soñaba contigo, tenía muchas ganas de tenerte, deseaba con todas mis fuerzas tener un niño como tú". “Hay muchos tipos de familia y la nuestra es así...". Si llegara a preguntar: ¿y por qué no tengo papá? se puede explicar que la mamá no tenía una pareja con la que compartir la maternidad y un médico le ayudó a ser madre. Se puede mencionar ya la figura del donante.