Los niños serán más altos si toman leche de vaca Una niña bebe leche en una granja de Dresde (Alemania). / AP Un reciente estudio ha destacado la diferencia de talla entre quienes se alimentan con esta leche y los consumidores de bebidas vegetales LINDA ONTIVEROS Lunes, 19 junio 2017, 17:25

Frente a la tendencia, cada vez mayor, de dar a los hijos leche de productos vegetales, como almendras o soja, la Universidad de Toronto realizó un estudio para comparar la aportación de esta leche 'sin leche' con la de vaca, y los resultados fueron contundentes: la diferencia de altura entre un niño de 3 años que toma sucedáneos hechos con vegetales y la de otro que toma leche de vaca es de 1,5 centímetros, usando como medida de consumo tres tazas al día. La razón, según los autores: este tipo de bebidas contiene menos proteína y grasa que la leche de vaca y no tiene el mismo efecto alimenticio.

Para determinar esta asociación entre el consumo de bebidas de soja o almendra y la talla en los niños, comparada con la leche de vaca se realizó un estudio transversal con más de 5.000 niños sanos, con edades comprendidas entre los 24 y los 72 meses. «La exposición primaria fue el volumen de consumo de bebidas vegetales, medido en número de vasos de 250 ml por día», explican los autores del estudio 'Asociación entre el consumo de la leche no-vaca y la talla infantil', cuyo primer autor es Marie-Elssa Morency. «Para evaluar el resultado de la altura se utilizó una regresión lineal multivariable, que ayudara a determinar la asociación entre el consumo de leche sin leche y la altura, junto a un análisis de mediación».

Mayor beneficio nutricional

A favor del consumo de leche de vaca también se ha pronunciado la Asociación Española de Pediatría (AEP), que mantiene que las bebidas vegetales no contienen los mismos nutrientes que la leche de vaca. «Aunque los padres se preocupan cada vez más por la alimentación de sus hijos, en ocasiones toman decisiones de acuerdo a fuentes de información que no se basan en el conocimiento científico», afirmó el doctor José Manuel Moreno, coordinador del Comité de Nutrición de la AEP, durante el 64º congreso de esta asociación.

«Las bebidas vegetales no pueden compararse con la leche de vaca ni en su contenido proteico ni en el de minerales y vitaminas, por lo que no deben sustituir a las bebidas lácteas como principal fuente de calcio y fósforo entre otros nutrientes», añadió el doctor Moreno.

Los pediatras españoles resaltan que el consumo de leche y lácteos está relacionado con el desarrollo óseo durante la etapa infantil, una posición que se ve ratificada con los resultados del estudio canadiense, publicado en The American Journal for Clinical Nutrition y en el que colaboraron los hospitales canadienses St. Michael's y For Sick Children. «El consumo de leche no láctea se asoció con una menor estatura en la niñez», sostiene, aunque matiza que es necesaria una investigación futura para comprender las relaciones causales entre las bebidas vegetales y la talla infantil.