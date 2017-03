¡Con éstas manitas! Regalos para el Día del Padre

El mejor de los regalos es el que se hace desde el corazón. Y los 'peques' lo ponen en todo lo que hacen con sus propias manos. Enseñarles a valorar los pequeños detalles, a dedicar tiempo a sorprender a otra persona, a encontrar en la emoción el mejor de los obsequios, es siempre una buena idea. ¿Por qué no sorprender a papá entonces con algo hecho por ellos mismos? O, mejor aún, ¿por qué no planificar una mañana dedicada a hacerle feliz? No hacen falta grandes habilidades para demostrarle que es especial y único.

El desayuno 1 Un día especial se merece un desayuno especial. Ayuda a los niños a preparar el café, el periódico, tostadas, bollería o tortitas, y algo de fruta. Si tenéis alguna silla o sillón especial, colocarlo presidiendo la mesa y que ese sea el sitio para papá. ¡Que se sienta como un rey! Otra opción para familias en las que los niños no son muy pequeños ni muy revoltosos, es colocarlo todo en una bandeja y llevárselo a la cama. Un bonito detalle podría ser comprar una taza blanca, o coger una que haya por casa, y que los niños la dibujen con rotuladores especiales. La podrá usar el resto del año y empezar el día con los mejores deseos de los niños.

La declaración 2 Las cosas importantes siempre acaban en una tarjeta. Es la forma de decirle a otra persona, dejando constancia por escrito, qué se siente. De la alegría de un «¡Nos casamos!» a un informal «¡Felicidades!», las ocasiones especiales siempre acaban plasmándose en un trozo de papel. Cuando esté degustando ese estupendo desayuno que habéis preparado, regaladle una. Opciones a la hora de hacer una tarjeta hay infinitas, pero por si no se os ocurre nada, os proponemos dos, cada una en un extremo. Con dos cartulinas rojas, recortad un enorme corazón. Dentro, un dibujo o un 'Te quiero' si ya saben escribir, son suficiente. La otra opción, la más sencilla: simplemente escribirlo en un trozo de papel con rotuladores de colores.

El regalo 3 Ya están el desayuno y la tarjeta. Para acabar de agasajar a ese padre estupendo, ya solo falta un regalo. Van tres ideas: Muy socorrido para padres orgullosos de serlo es hacerles una camiseta. La prenda puede ser nueva, aunque también está la opción de coger una vieja camiseta lisa de su armario. Con rotuladores textiles los niños podrán hacer un dibujo y convertir esa prenda tan sosa en una obra de arte. O casi. Solo hay que tener la precaución de poner un periódico o cartón dentro, para que la tinta no traspase de un lado a otro. Después se plancha para fijar el dibujo y... ¡voilá! Puro diseño 100% 'handamade'. Un consejo: si prevés que el resultado no va a ser muy ponible, enfócalo con los peques como una camiseta para ir al gimnasio o para estar guapetón en casa. ¡No sea que luego se enfaden porque no la lleva a trabajar!

¿Es el vuestro un 'papi' futbolero? En la misma línea, podéis comprarle un balón básico y personalizarlo con una inscripción. Más bonito aún sería que el niño o la niña se comprometan a regalarle el suyo y que quede reservado para jugar juntos. Seguro que le emociona.

Para los más tradicionales, ¿qué tal un álbum con los mejores recuerdos? No es difícil. Simplemente grapad varios folios de color y pegad las fotos en cada página. Al lado los niños pueden dibujar o escribir.

Un bonito detalle será dejar las últimas páginas sin rellenar, para dejar sitio a todas esas fotos que aún os quedan por hacer.