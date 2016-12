Un recorrido por 100 años de Navidad a través de los juguetes

Mickey Mouse, la Barbie, el Monopoli, los patines de cuatro ruedas, los comics de Tintin, las piezas de Lego, discos de Michael Jackson... Son productos que hoy siguen muy presentes en nuestras vidas y que parece que siempre estuvieron ahí, pero que sin embargo hubo una Navidad en la que los niños pidieron a los Reyes este regalo por primera vez.

A través de un recorrido por 100 años de Navidad con los juguetes y decoración más icónicos de 1920 a 2020, la exposición 'La máquina del tiempo' organizada por eBay invita a disfrutar de “un viaje emocional” en el que los visitantes recorren el pasado, disfrutan del presente y descubren el futuro de la Navidad. La exposición estará abierta al público de forma totalmente gratuita desde este viernes hasta el domingo 18 de diciembre de 11 a 20 horas en la calle Hermosilla 59 de Madrid.

Descubriendo la Navidad de otras épocas, eBay tiene el objetivo de ayudar a los visitantes a encontrar en su página web “el regalo perfecto en estas fiestas”. Para los que no puedan desplazarse, la empresa ha habilitado una sección especial en la que se pueden descubrir y comprar online los regalos más emblemáticos del último siglo.

La exposición está dividida en diez árboles de Navidad, cada uno recreando una década de la historia y con los regalos que en esos años se hicieron más populares. El recorrido finaliza en una sala donde el asistente puede descubrir la Navidad del futuro con una innovadora experiencia con unas gafas de realidad virtual que transporta al visitante a la década de 2020.

la exposición Arriba, la exposición de eBay. A la izquierda, el árbol que recrea la década de 1990. A la derecha, la Navidad de la década del 2010, con el reciclaje como punto fuerte. / E. M.

Además, los que visiten la exposición pueden hacer cursos exprés de 'Do It Yourself' (DIY) para aprender a fabricar su propia decoración navideña, así como conocer a Papa Noel. “Con esta exposición queremos ofrecer una experiencia única que permita descubrir el origen de algunos de los artículos más icónicos del presente e inspirarse para encontrar el reglo perfecto entre los 16 millones de artículos disponibles en eBay”, asegura Cristina Gómez, responsable de Comunicación de eBay España.

Compras navideñas online

Y es que los españoles cada vez compramos más los regalos navideños por internet. Según un estudio de TNS sobre hábitos de consumo, el 67% de los internautas va a comprar sus regalos de Navidad de forma online, y un 38% lo hará desde un dispositivo móvil como su tablet o móvil. La posibilidad de realizar la compra en cualquier momento, con un horario ilimitado y desde cualquier lugar (64%) y la rapidez y facilidad de encontrar una amplia variedad de productos de todo el mundo (60%) son las motivaciones principales.

Entre los productos más deseados por los españoles en Navidad, las mujeres se decantan esta Navidad por la moda (18%), los libros (6%), las joyas (4%) y la cosmética (3%). Los hombres, en cambio, prefieren productos electrónicos (14%), la moda (10%) y los videojuegos (4%). Eso sí, el 19% de los españoles prefieren disfrutar de regalos experienciales como viajes o planes de ocio.