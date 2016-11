Receta fácil para hacer pan con los niños

Aún no les han salido los dientes y ya les gusta rechupetear el 'currusquito'. Después llega esa primera vez en la que se maravillan mojando la yema de un huevo y, de pronto, los descubres dando mordiscos a un bocata. Abusar del pan no es saludable pero, salvo que existan intolerancias o alergias, probablemente será uno de los alimentos que más se repiten en la dieta de tus hijos. ¿Por qué no hacerlo juntos y disfrutar de ese sabor tan especial que tiene una buena hogaza horneada en casa?

Por otra parte, si se utilizan los ingredientes adecuados no hay pasta de moldear más segura y aprovechada que la masa de pan. No hace falta más que harina, levadura, agua, aceite y sal para elaborarla. En caso de que los críos sean celíacos, los dos primeros pueden sustituirse por sus equivalentes sin gluten.

Existe una receta muy básica y fácil, que es la que se utilizaba en aquellos colegios de la EGB en los que de vez en cuando surgían iniciativas relacionadas con la cocina. Quién más, quién menos, algo aprendió del 'mundillo': bien haciendo mermelada, bien elaborando queso fresco, bien amasando un bollo de pan que acababa horneándose en el comedor a la hora del recreo. En internet se le ha dado el nombre de 'pan en olla', 'pan en bolsa de asar' o el más extendido 'pan milagro', una forma elocuente de referirse al hecho de que no hace falta dejar levar la masa. Será necesario, eso sí, un recipiente con tapa que se pueda hornear.

¿Cómo hacerlo con los niños?

Lo primero es dejar de lado las medidas clásicas. Para los más pequeños no es fácil interpretar en gramos las cantidades y, además, andar pesándolo todo puede ser un engorro. Seguro que comprenden mucho mejor la proporción de cada ingrediente de la siguiente manera:

- Dos vasos y medio de harina de fuerza, o un vaso grande de sidra y uno normal

- Un vaso lleno de agua

- Un vaso con un dedo de aceite

- Algo más de media pastilla de levadura fresca (suelen ser de 25 gr. y hacen falta 15)

- Una cucharadita de sal

- Si se desea, se pueden utilizar semillas para decorar

Elaboración

Exiten infinidad de indicaciones en la red, aunque quizá las más populares y acertadas son las de la página de recetas Webos Fritos. ¿Listos?

1 Poner la harina en un bol. Es conveniente tomar la precaución de cubrir la nariz y la boca de los más pequeños con un paño de algodón para que no lleguen a inhalar la harina en caso de echarla muy rápido o desde muy arriba. Formad una especie del volcán, con un pequeño cráter.

2 En un momento va a comenzar a nevar en la boca del volcán. Desmigad la levadura sobre ella.

3 ¡Cuidado! ¡Ha entrado en erupción! Echad el agua y el aceite. ¿Véis la lava? Hay que pararla. Comenzad a mezclarla con la harina.

4 Toca agregar un poco de magia. Con la mezcla aún pegajosa, antes de que se forme una bola, echar la sal. Mezclar, mezclar, mezclar y mezclar durante no menos de 10 minutos.

5 ¡A divertirse! echar un poco de harina en la mesa previamente bien limpia, poner sobre ella la mezcla y amasar. El objetivo es formar una bola homogénea con movimientos firmes y constantes.

6 Aceitar el molde y colocar la bola en el centro. Ahora toca practicar unos cortes en la masa y, si se desea, decorar con semillas. Los pequeños probablemente querrán que el corte sea un dibujo reconocible. En ese caso lo más fácil es apostar por formas geométricas -un cuadrado, un rectángulo, un triangulo, tres círculos imitando a Mickey Maouse... - Lo más probable es que el resultado final sea totalmente distinto, pero por intentarlo que no quede.

7 Tapar y meter en el horno frío, sin preclantar. Hornear durante aproximadamente 40 minutos a 220 grados.

A medida que se vaya adquiriendo destreza, se pueden probar otras harinas o añadir ingredientes. ¿Que tal un pan de olivas?