El verano de sus sueños con el chárter náutico La gran cantidad de empresas de chárter permite precios muy competitivos / MUNDO MARINO Una semana en un barco en Baleares resulta en ocasiones más barato que un alojamiento en hotelCHÁRTER NAUTICO C. MIÑANA Sábado, 10 junio 2017, 00:00

Quién no ha pensado en pasar una semana de vacaciones en Mallorca, Ibiza o Formentera en verano Las islas Baleares son uno de los destinos turísticos más solicitados de toda Europa. Sin embargo no muchos pueden permitírselo. Los precios de los hoteles y apartamentos son elevados en temporada alta, y a ello se añaden muchos otros gastos que hacen que para muchas familias pasar una semana en las Baleares sea prohibitivo. Y si ir de vacaciones a las islas es caro, ¡imagínense si además alquilamos un barco!. Un lujo al alcance solo de unos pocos... ¿o no? Consultados dos de los distribuidores de barcos más importantes de España como son Marina Estrella y Sportnautic, las cifras arrojan una realidad muy distinta.

Precios competitivos

El pack más demandado en el sector del chárter en la Comunitat es el alquiler de un velero para pasar una semana en Ibiza o Formentera. En Marina Estrella por ejemplo es posible chartear un velero de 35 pies sin patrón por 3.000 euros durante una semana en temporada alta, un coste que, a primera vista parece elevado, pero no lo es tanto si dividimos el gasto entre sus ocho tripulantes. Sale a menos de 400 euros por persona, cuando solo el avión en verano puede costar perfectamente más de la mitad de dicho presupuesto, y el alojamiento sobrepasarlo con creces. A ello añadan otros posibles ahorros como restaurantes, alquiler de vehículo, etcétera y, sobretodo, el encanto de despertarse cada día en una cala distinta y los numerosos atractivos que proporciona poder disfrutar de las islas tanto en tierra como desde el mar

Pero no todo son las Baleares. El litoral valenciano dispone de magníficas costas y playas, especialmente en la Marina Alta, donde es habitual el chárter de embarcaciones tanto de vela como a motor, equipadas con todo tipo de extras -donuts, esquí náutico, pesca- para que no exista un solo momento aburrido a bordo. La cantidad de empresas dedicadas al chárter en esta zona, que tiene Dénia como epicentro náutico, permiten precios muy competitivos, desde poco más de 300 euros por día a dividir entre todos los tripulantes.

Actividades de ocio

Otra opción muy interesante es realizar actividades de un día en el mar, con costes muy económicos para vivir una experiencia inolvidable. Mundo Marino, una de las empresas de referencia en este tipo de experiencias, propone en sus puertos base -Valencia, Dénia, Jávea, Altea y Calpe- todo tipo de experiencias como parasailing, excursiones a vela, puestas de sol desde el mar a bordo de catamaranes gigantes con capacidad para hasta 250 personas, días en el mar o excursiones por el litoral de la Marina Alta y las reservas marinas del Cabo de San Antonio (Dénia) y Cala Ratjada (Altea) a bordo de barcos con suelo transparente para ver el fondo marino a precios muy competitivos que van desde los 12 euros.