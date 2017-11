El Valencia Boat Show marcará un nuevo récord El de Valencia es el último Salón Europeo para comprar barco y estrenarlo el verano que viene . / L. Carbonell El salón náutico, que se inauguró el miércoles y se clausurará el domingo día 5 con una jornada de puertas abiertas, confirma su pujanza con más expositores, ventas y visitas de compradores en la Marina de ValenciaVALENCIA BOAT SHOW LUIS CARBONELL Sábado, 4 noviembre 2017, 00:54

La jornada de puertas abiertas del domingo 5 de octubre supondrá el broche final a una nueva edición del Valencia Boat Show, un evento que ha sabido reubicarse y consolidarse en el calendario europeo de grandes salones náuticos de otoño, al que echa el cierre por segundo año consecutivo.

Es por tanto la última oportunidad de compra para el armador que desea estrenar barco nuevo el verano que viene, dados los plazos de fabricación de cada nueva unidad, lo que motiva que un porcentaje importante de las personas que visitan del Salón -más de 3.200 solo en la jornada inaugural, un 25 por ciento más que en 2016- lo hagan con intención de compra.

A ello contribuye el hecho de que, gracias a nuestra excelente climatología, el Valencia Boat Show permita realizar pruebas de navegación en aproximadamente la mitad de los barcos expuestos, una característica única en este tipo de salones. Con tales premisas, el organizador ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en cuanto a espacio para expositores. En total se pueden visitar más de 150 barcos en seco y a flote, entre los que no falta ninguno de los grandes astilleros nacionales e internacionales, incluidos algunos candidatos a 'European Yacht of the Year', así como las principales marcas de motores y accesorios.

Domingo, entrada libre

Una oportunidad de negocio que el domingo se transformará en una fiesta al tener el evento entrada libre. Todos los valencianos podrán conocer de cerca las últimas novedades del mercado no solo en embarcaciones, sino también en electrónica, servicios y turismo náutico, apuntarse a cursos para obtener títulos náuticos y disfrutar de actividades como una exhibición de Optimist, recorridos en velero por la Dársena.