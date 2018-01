Temporada de estrellas El AMG GT es un espectacular deportivo, capaz de competir con los mejores italianos. La cosecha de 2017 en Mercedes ha sido fructífera, con nuevas versiones y alguna importante novedad a la espera de un 2018 impactanteGAMA MERCEDES CARLOS PANADERO Sábado, 20 enero 2018, 00:52

La marca de la estrella continúa cosechando éxitos de ventas gracias al nuevo diseño de sus carrocerías. La renovación de sus productos durante el 2017 fue bastante amplia y, como acostumbra la marca, nos citó para probar de una vez todas sus novedades en Valencia así que acudimos a las inmediaciones de la Albufera para conocer los nuevos AMG GT Roadster, Clase E All-Terrain, Clase E Coupé, Clase E Cabrio y el nuevo pick-up 'made in Spain' Clase X, así como las renovaciones de los conocidos GLA y del Clase S.

AMG en estado puro

CONCLUSIÓN GAMA MERCEDES 2018 Motor Potencia Consumo Precio GLA 180 122 CV 5,731 050 Clase E 220d Coupe 194 CV 4,253 700 Clase E 220d Cabrio 194 CV 4,560 450 Clase E 220d AllTerrain 4x4 194 CV 5,266 550 GLC 220D 4-Matic 170 CV 5,048 575 Clase S 350d 286 CV 5,497 350 Clase X 220d 163 CV 7,437 133

El preparador de la marca celebró en 2017 su 50 aniversario, y lo ha hecho en plena forma, ya que ha aumentado un 75 por ciento las ventas en España. Esta mejora se debe a los modelos AMG 43, versiones de acceso a la gama deportiva que están disponibles en los Clase C, E, GLC y GLE. Los AMG 43 equipan un V6 turbo de 367 CV con prestaciones muy elevadas, pero sin llegar a las extremas de los AMG, habitualmente dotados de motores V8 biturbo.

Del GLA al Clase S, pasando por el nuevo pick-up Clase X, la gama sigue creciendo en todos los sectores

Durante la jornada, los modelos más emblemáticos fueron el AMG GT Roadster, un deportivo descapotable que cuenta con un motor V8 biturbo de 476 CV. Con un precio desde 159.000 euros, este descapotable es de lo mejorcito de una clase realmente competida, con un extraordinario motor delantero que, combinado con la tracción trasera y un puesto de mandos muy atrasado en el chasis, permite una conducción deportiva en todo momento, y grandes sensaciones incluso cuando vamos despacio. Comparado con las propuestas V8 de las tradicionales marcas italianas, este AMG GT nos parece incluso económico, más todavía si contamos con la calidad y la proximidad de servicio de la marca.

Nos pareció insuperable en potencia, pero Mercedes se presentó en Valencia con el S63 AMG, dotado de un V12 biturbo de 612 CV. Qué decir de un coche que reúne el confort de un automóvil ministerial con las prestaciones de un hiperdeportivo. Nos podemos tumbar en las plazas traseras y que nos lleven, pero se disfruta más desde el volante donde, por cierto, los cambios en equipo multimedia, asistentes de conducción y diseño lo hacen más atractivo. 210.000 euros cuesta este automóvil, aunque la Clase S cuenta con tarifas desde algo menos de 100.000 euros con el nuevo motor diesel de cinco cilindros y 286 CV.

Más Clase E que nunca

Otra de las novedades que probamos en el 'Test Day' fueron las novedades de la Clase E, el Coupé, el descapotable y la versión tipo crossover 'All-Terrain'. Unidos al sedán y al familiar, ya son cinco los integrantes de la Clase E, una saga que destaca por su alto equipamiento tecnológico que permite una conducción intermedia entre la convencional y la autónoma, dado el elevado número de asistentes.

Probamos más a fondo la variante 'all-terrain', muy atractiva en su diseño, con suspensión neumática, como es habitual en un coche de este tipo, y con potencia y confort a raudales. La verdad es que, por algo más de 65.000 euros, es el Clase E que más nos gusta, aunque claro, será muy difícil convencer a los que quieran el coupé o el cabrio, francamente atractivos.

SUV para todos

Mercedes-Benz también mostró su potencial dentro del segmento SUV y todo terreno. El GLC está resultando un espectacular éxito para la marca. Ofrecido en dos versiones, el convencional cinco puertas y el atractivo GLC coupé con su portón iniciados, no sabríamos por cual decidirnos, aunque el coupé es muy llamativo. Lo probamos con el motor 43 AMG de gasolina de 367 CV, y su fuerza es extraordinaria. Todavía no hay un AMG 'de verdad' en esta gama, y es posible que no exista en el futuro, pero con este V6 de casi 400 CV el GLC permiten disfrutar mucho al volante, con un confort de primera y un interior realmente lujoso, nada que ver con el anterior GLK, muy efectivo, pero lejos en atractivo.

El GLA ha recibido unos retoques de cara al final de su vida comercial, con detalles que hacen del SUV de acceso a la gama Mercedes un modelo de gran éxito.

La novedad más esperada es el Clase X. No sólo se trata de un nuevo modelo, sino que supone la entrada de la marca alemana en un sector en el que no estaba presente: el de los pick-up. El Clase X se convierte enuno de los pocos pick-up premium del mercado, combinando robustez y capacidad de carga de hasta una tonelada, con acabados de la máxima calidad y una dinámica precisa y confortable. La Clase X llega en un momento en el que la legislación española ha incorporado una nueva categoría específica para este tipo de vehículos, que mantiene las ventajas fiscales de los vehículos industriales así como la obligatoriedad de pasar la ITV cada dos años, pero elimina la restricción que limitaba a 90 por hora su velocidad máxima. Se espera que este cambio impulse un segmento que en 2016 matriculó 6.500 unidades y que en 2017 presenta un crecimiento del 22 por ciento. Además el Clase X se fabrica en España.

La verdad es que sorprende ver como, incluso en un año 'flojo' en cuanto a novedades absolutas, Mercedes mantiene un ritmo de lanzamientos, retoques, nuevas versiones y ampliación de gama titánicos, no en vano conserva la etiqueta de ser la marca premium más vendida en todo el mundo.

Mercedes sigue ampliando su gama de modelos y versiones, llevando su gama premium incluso a sectores donde aún no está presente, como el de los pick-up. Diseño, calidad y mecánica acompañan el éxito.