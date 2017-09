SEMANA SIN COCHES, PERO CON COCHES

La flamante 'semana europea de la movilidad' toca a su fin, con un 'día sin coches', celebrado ayer, incluido. Fracaso absoluto, con el mismo tráfico que cualquier día, ya que casi nadie coge el coche por capricho. En su lugar, nos gustaría que el Ayuntamiento o cualquier otra administración hubiera presentado algún tipo de medida para favorecer la movilidad, pero mucho nos tememos que no ha sido así. En Valencia se anuncian un par de líneas más de autobuses nocturnas. Mucho nos tememos que, si hacemos números, saldría más a cuenta pagar el taxi a todos aquéllos que cogen el servicio a esas horas que tener los autobuses rodando por la calle, pero entendemos que el gesto tiene que ser el ampliar el bus por las noches.

Puestos a pedir nos gustaría que en Valencia los coches eléctricos no pagaran en la zona azul, como ya sucede en Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas. También nos gustaría que más municipios de la zona metropolitana se sumaran a Valencia para que los eléctricos, híbridos y coches de bajas emisiones no pagaran la totalidad el impuesto de circulación y, por último, hace falta que las entidades públicas reacciones y utilicen en su totalidad vehículos de bajas o de cero emisiones, tales como autobuses impulsados por gas natural o, por qué no, recuperar los trolebuses, esos buses con catenaria eléctrica que ya estuvieron en Valencia y que ahora se recuperan en Europa por su silencio y baja contaminación.

En lugar de eso se sigue 'atacando' de forma crónica al automóvil: menos aparcamientos, calles con menor capacidad de tránsito, etcétera, etcétera, en una estrategia que se llama 'recuperar ciudad', un concepto del que estamos a favor, pero que, en realidad, apenas se está llevando a cabo. No hay muchas más calles peatonales que antes y además las bicis provocan en muchos sitios el temor entre los que van por las aceras. ¿La solución? Quizás integrar al coche en la movilidad del futuro sería un buen primer paso.