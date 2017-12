Seguridad al mejor precio El nuevo interior tiene un diseño, calidad y equipamiento muy elevado en la marca. Subaru ofrece el nuevo XV con tracción total, cambio automático y el avanzado sistema de seguridad 'eyesight' desde 21.900 eurosSUBARU XV ALEX ADALID TOLEDO Sábado, 16 diciembre 2017, 00:08

Subaru es una de las pocas marcas que no están dentro de ningún gran grupo de automoción, lo que le permite una independencia técnica que le lleva a fabricar coches que, seguramente, no son tan rentables como los de otros fabricantes, pero cuentan con elementos que no tiene nadie, o casi nadie, en el mercado. Hablamos de la tracción total con reparto de fuerza permanente, de serie en toda la gama, y de los motores tipo bóxer de cilindros opuestos en lugar de en línea, más costosos de fabricar, pero que permiten que el peso vaya más bajo en el coche y por tanto sea más estable y seguro.

A estos dos sistemas, que ningún fabricante incorpora de serie como sí hace Subaru, se suma el 'Eyesight', un equipo con dos cámaras en el parabrisas -la mayoría de los coches tienen solo una- que activan el frenado de emergencia, avisan y evitan la salida de carril o sirven para el control de velocidad activo, que adapta la velocidad a la que tienen los coches de delante.

CONCLUSIÓN

Sobre todo, seguro

La gama tiene dos motores gasolina de 114 y 156 CV, cambio automático y tres diferentes acabados

Estas tres cualidades hacen que los Subaru estén entre los coches más seguros del mundo, y se incluyen de serie en el nuevo XV, un compacto del tamaño de un Volkswagen Golf que, gracias a la tracción total y una mayor altura al suelo, ofrece comportamiento de SUV fuera del asfalto.

La segunda generación de este modelo es totalmente nueva. Estrena un chasis más robusto, lo que permite que el coche sea más silencioso, ligero y seguro, ya que reparte mejor la energía de un golpe en caso de accidente.

Esta plataforma se viste con una carrocería de cinco puertas donde encontramos los rasgos de diseño habituales de la marca, como parrilla hexagonal, faros con aristas marcadas y unas protecciones de plástico que hacen que parezca robusto. Cualquier observador verá que el coche es más alto de lo normal, lo que permitirá salir de la carretera, como cualquier Subaru, sin mayores problemas.

En el interior la marca aplica los mismos criterios de diseño de sus 'hermanos mayores' para lograr un buen resultado. Y este punto es clave, porque antes, el interior de los coches de esta marca era más funcional que atractivo. Ahora los asientos con costuras de color naranja, el cuadro de mandos o el volante dan una grata primera impresión.

Al conductor lo rodean tres pantallas, una principal multimedia con conectividad al móvil, una superior que indica la climatización y algunos detalles de la marcha, y el habitual cuadro de relojes, con un completo ordenador de a bordo. El freno de mano es eléctrico y hay detalles como los asientos calefactables que se agradecen en las frías mañanas de invierno.

Dos motores gasolina

El cambio automático es del tipo de 'variación continua', que resulta más incómodo cuando aceleramos a fondo, ya que revoluciona el motor antes de que la potencia llegue a las ruedas. Es quizá el único pero ya que, con siete marchas prefijadas y control al volante por levas, podemos adaptarnos a su funcionamiento en pocos kilómetros.

La gama de motores cuenta con dos versiones gasolina 1.6 y 2.0 de 114 y 156 CV. Las diferencias de prestaciones son altas, ya que el 1.6 acelera de 0 a 100 en 13,9 segundos, cifra modesta hoy en día, y el 2.0 lo hace en 10,4, notándose mucho más veloz. En consumos, homologan un promedio de alrededor de 6,4 y 6,9 litros, con una cifra real próxima a los 8 litros cada 100 kilómetros. Los motores no tienen turbo ni complicaciones técnicas adicionales, por lo que tienen argumentos para ser muy fiables.

Ya en la carretera, el XV se muestra más silencioso de lo normal, es más amplio por dentro que antes, algo que notamos en las plazas delanteras, con más anchura, y en las traseras, con sitio de sobra para cabeza y pies. El maletero, de 350 litros, no es de los más capaces, pero se amplía hasta los 870 litros.

El sistema 'Eyesight' funciona muy bien. Si nos salimos del carril no corrige al instante, sino cuando se ha sobrepasado claramente la línea de la carretera, lo que permite conducir sin obsesionarnos con no pisar del todo las marcas viales. Cuando corrige, el movimiento del volante es suave y progresivo. El control de velocidad activo permite regular la distancia entre nuestro coche y el de delante de forma sencilla, lo que facilita su utilización y, si detecta un atasco, frena por sí mismo hasta parar el coche.

Sorpresa en las pistas

Llegamos a una finca en Toledo donde varios recorridos nos van a permitir extraer las cualidades de este coche en terrenos difíciles. Los Subaru no nacieron como todo terrenos ni SUV, pero su excelente sistema de tracción y el hecho de que sus turismos llevaran reductoras hizo que sus coches fueran muy populares entre esquiadores y aventureros, de ahí que la marca se vuelque ahora en estas cualidades fuera de carretera. Con control de descenso y un sistema de tracción específico 'X-Road', el XV es capaz de superar obstáculos que podría competir con más de un 4x4, ya que el pequeño japonés es mucho más ligero. Tras una larga ruta a una alta velocidad por una finca toledana, estamos seguros de que pocos clientes llevarán hasta estos límites un coche de su propiedad, pero les gustará saber que es tan robusto, que lo elegiríamos para viajar al fin del mundo. La ventaja es que no penaliza el uso diario, al contrario, toda la seguridad incorporada sirve tanto para el día a día como para las aventureras y excursiones.

Muy competitivo

El XV más barato es el 1.6 Sport que, con tracción 4x4 y caja automática, sale por 21.900 euros, y el 1.6 Executive, con cuero, techo solar, etcétera, se queda en 24.900 euros. El dos litros se ofrece con los acabados Sport Plus y Executive por 26.500 y 28.500 euros respectivamente, tarifas muy competitivas para un coche realmente bueno y, sobre todo, muy seguro.

Por menos de 22.000 euros es muy difícil comprar un coche con tracción total y cambio automático, pero en el Subaru XV el consumo es contenido, la mecánica fiable, el diseño atractivo y la capacidad para andar por caminos o zonas nevadas, sorprendente, y todo con la más alta seguridad.