Preparado para ser líder Se ofrece con 3 ó 5 puertas y también una versión más 'campera'. Lujoso, deportivo, aventurero o urbano y polivalente, el nuevo Ford Fiesta llega dispuesto a reconquistar las ciudades europeas

El Fiesta es un clásico del mercado europeo, y uno de los utilitarios más queridos en España, y especialmente en Valencia. La factoría que lo vio nacer en 1976 ha fabricado varias generaciones del modelo, incluida la última que ahora se retira hasta el año 2012. La producción del Fiesta en Valencia se mide en millones de unidades, y todavía es el modelo más producido en la planta. Pero el 'cariño' no vende, y el nuevo Fiesta llega cargadísimo de tecnología y calidad para convencer a los exigentes clientes del segmento urbano.

CONCLUSIÓN

Un nuevo estilo

Los renovados motores Ecoboost son las estrellas de la nueva gama Fiesta, con 100, 125 ó 140 CV Conectividad, diseño, lujo y estilo deportivo se potencian en la gama, a la venta desde 11.500 euros

La renovación afecta al exterior, aunque no todo lo que debería, ya que el Fiesta no estrena una carrocería completa, sino que se asienta sobre el chasis del modelo anterior para renovar a fondo todo su diseño. El resultado es un coche que evoluciona y es más moderno, pero no radicalmente distinto. El motivo es que el Fiesta, muy ligero y con una diversión de conducción a la par con su diseño, se había adelantado a su tiempo, y aun hoy los rivales siguen intentando captar la 'magia' de su conducción. Piropos dinámicos aparte -da gusto divertirse en un coche tan económico- el diseño presenta nuevas luces, pilotos, llantas y colores, mantiene las carrocerías de 3 y 5 puertas y estrena el acabado deportivo ST-Line, el lujoso Vignale y un Fiesta 'aventurero' llamado Active y que capta la atención de todos.

Mucha más tecnología

Por dentro da un salto de dos generaciones. Una gran pantalla en el centro del salpicadero sustituye por fin a los sistemas anteriores de Ford. Es táctil, es grande, es intuitiva y permite el control por voz más completo del mercado, ya que incluso podemos usar la calefacción con órdenes de voz. El equipo de audio también es de máximo nivel, como mandan los cánones y, en cuando a tecnología, el Fiesta incorpora lo último en ayudas a la conducción, como parking automatizado, mantenimiento de carril o frenado de emergencia. Además la calidad de cada componente aumenta, así como el diseño, más moderno. Lo que no cambia es el excelente puesto de conducción ni el espacio, similar al modelo anterior.

La gama de motores sigue renovándose. El motor Ecoboost de tres cilindros, turbo y un litro de cilindrada se presenta con potencias de 100, 125 y 140. Al volante de varias unidades, todos funcionan de maravilla, y se convierte en la mejor opción de la gama. Los consumos se han ajustado respecto a las primeras unidades de esta mecánica, lanzada hace ya tres años. Hay dos modelos de gasolina más con motor 1.1 litros de 70 y 85 CV, pensados para flotas o para clientes que buscan un modelo más básico.

En cuanto al diesel, es un 1.5 litros con potencias de 85 ó 120 CV. Funciona muy bien pero ruido y vibraciones son mayores que los motores de gasolina, así que sólo son recomendables si hacemos un buen número de kilómetros.

Divertido y cómodo

En marcha el Fiesta conserva su dinamismo, pero es un coche más refinado, donde el silencio es protagonista, y donde podemos pasar más horas de carretera a bordo sin cansancio. En ciudad el parking automático ayuda, como la cámara de marcha atrás y los sensores de parking, a dejar el coche en cualquier lugar, algo que combina muy bien con un excelente aplomo en carretera. Para viajar sólo echaremos de menos más capacidad de maletero, ya que, con 303 litros, está por detrás de lo ya habitual en el sector, unos 350, así que habrá que dejar una mochila en casa, aunque caben varias maletas.

Desde 11.500 euros

Con precios desde algo más de 11.000 euros y con las habituales promociones de financiación, el nuevo Fiesta quiere aumentar su presencia en las carreteras españolas. Para ello intentará atraer más unidades a España, ya que el Fiesta lidera su sector en Europa y es un superventas en Alemania o Inglaterra, lo que limita su promoción en nuestro país. Si ingleses y alemanes compran este coche hasta hacerlo líder, es que es de los mejores de su clase.

El Fiesta es líder de su sector en Europa, y llega cargado de novedades y atractivos para aumentar ese liderazgo y vender aún más en España, donde había perdido fuelle. Añade mucha tecnología y diseño.