El Subaru Impreza, un coche para todos

Cuando escuchamos el nombre Impreza, siempre pensamos en un deportivo azul, lleno de alerones, con un potente motor turbo y muchos, muchísimos caballos, pero lo cierto es que el Impreza que se conoce fuera de nuestras fronteras no es exactamente así, sino que es también un compacto de cinco puertas con una amplia gama, un modelo que se ha renovado a fondo y que termina de llegar a España.

Para los puristas, que no cunda el pánico. El antiguo Impreza vinculado con los rallyes sigue a la venta como WRX STI y sus 300 CV por unos 46.900 euros, pero aquí hablamos del Impreza 'convencional', que en España se conoce en dos versiones con nombres distintos: este cinco puertas tipo 'turismo' y la versión campera, llamada XV.

Disponible desde 20.400 euros, es el modelo de tracción total y automático más barato en España

Un compacto diferente

En ambos casos es el mismo coche, sólo que el Impreza tiene suspensión más baja y prescinde de los detalles habituales en un crossover, como pasos de rueda o protecciones de plástico, para ser un coche más convencional. El diseño es muy atractivo, con bonitos faros, ángulos muy definidos, llantas cromadas y luces led que hacen que, desde fuera, el Impreza sorprenda.

Tiene casi 4.5 metros de largo y cinco puertas, y un amplio espacio interior que descubrimos nada más abrir la puerta. Para sorpresa, el salpicadero es moderno, agradable y atractivo, y es un punto a destacar, ya que los Subaru eran duraderos y austeros pero, atractivos, no tanto. Desde hace unos años la marca ha escuchado a sus clientes y ha mejorado sus interiores hasta el punto de encontrar una calidad similar a los premium con un diseño llamativo y mucho espacio en todas las plazas y el maletero.

En cuanto a mecánica, hay un nuevo chasis preparado también para carrocerías más grandes, y que destaca por su rigidez y rendimiento en este coche. La tracción total está siempre presente en Subaru, con una distribución de potencia permanente a las cuatro ruedas, algo que se consigue mejor con un motor tipo bóxer de cilindros opuestos, como en este coche, de modo que la mecánica va más baja y el reparto del peso es más equilibrado. El Impreza llega con un motor gasolina 1.6 litros de 114 CV y cambio automático de variación continua por correa El motor no es muy potente, pero tiene buena respuesta y, al no tener turbo, la fiabilidad será su punto fuerte cuando pasen muchos años en el garaje. El cambio por correa tiene mejor respuesta desde parado que uno de aceite, pero en aceleraciones a velocidad intermedia la respuesta no es tan inmediata. En cualquier caso en el Impreza va de maravilla, y en pocos kilómetros nos acostumbramos a su suave respuesta.

Sorprende la seguridad, ya que el Impreza cuenta con tres cámaras que se ocupan del sistema de mantenimiento de carril y el frenado de emergencia, que funciona realmente bien. Con control de velocidad con radar, podemos viajar por autovía con seguridad y confort sin apenas preocupaciones, y todos estos sistemas son de serie en toda la gama, un plus de serie. En marcha es un coche muy sólido, aunque le falta un poco de chispa a sus prestaciones -tarda casi doce segundos en llegar a los cien por hora--y el consumo es algo alto, casi siete litros cada 100 km. homologados que son unos ocho en uso real.

Con dos versiones a la venta, Sport y Executive, por 20.400 y 23.200 euros, el percio puede parecer alto. Ahora bien, si equipamos a los rivales con los sistemas de seguridad y equipamiento de este Impreza, sale muy bien parado, y resulta competitivo, un modelo a tener en cuenta por su robustez en el día a día.