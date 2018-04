Así es el nuevo Ford Focus, a la venta a partir de julio

La marca del óvalo no se ha dejado nada en el tintero para el Ford Focus, el 'niño mimado' de la gama europea.. Un coche global que se fabricará en Europa y China, pero que se venderá en los cinco continentes con la misma configuración estética y técnica y que ha sido diseñado fundamentalmente en la sede alemana de Ford. El nuevo modelo de Ford Focus no sólo supone un gran salto frente a su antecesor, como es lógico, sino que se sitúa a la vanguardia del segmento en prácticamente todos los campos: tecnología de seguridad, conducción semi-autónoma, conectividad y gama de versiones que no tienen parangón en el segmento compacto.

Empezamos por lo que se ve, y es que el diseño no es una evolución del actual, sino una línea completamente nueva que resulta algo más largo, ancho y bajo, pero que mantiene las proporciones del actual con algún detalle de otros modelos superventas. A la gama inicial compuesta por los acabados Trend y Titanium se suman tres versiones clave en el éxito del Focus: el deportivo ST Line, el lujoso Vignale y el aventurero Active. Todos ellos se ofrecerán en versión cinco puertas y familiar, y todos llegan con su propia puesta punto en chasis, más allá de su diferente diseño estético.

Cuadro de mandos del nuevo Ford Focus

El Ford Focus ST Line es deportivo y muy atractivo, con suspensiones más cortas y duras y un aspecto realmente sport que atraerá al público más joven. El Ford Focus Vignale, en cambio, es muy lujoso, pero con un toque más deportivo que el Mondeo o el Kuga Vignale. Muchos cromados y detalles como cristales laterales dobles, colores específicos o amplio equipo se suman en la versión estrella de la gama. La sorpresa es el Ford Focus Active, con suspensiones más altas y protecciones de carrocería que intentará que los clientes no terminen comprando un SUV a no ser que sea muy necesario.

Técnicamente todos los Focus son de tracción delantera y tienen caja manual de seis marchas o automática de ocho velocidades, un cambio de tipo convencional que sustituye al 'powershift' de doble embrague y seis marchas. Hay cuatro motores, dos gasolina y dos diésel, con diferentes potencias. Los de gasolina son de tres cilindros con filtro de partículas y desconexión de un cilindro cuando no hay alta demanda de potencia. La versión 1.0 se vende con 85, 100 o 125 CV y el 1.5 con 150 o 180 CV. Los diésel, de cuatro cilindros, llegan en versión 1,5 con 95 o 120 CV y 2.0 con 170 CV. Cuatro versiones tendrán cambio automático opcional o de serie. A falta de los datos finales, los consumos se reducen un diez por ciento y las emisiones se sitúan entre los 91 gramos de CO2 de las mejores versiones y los 122 de las más potentes.

Interior del nuevo Ford Focus

El interior del nuevo Ford Focus es mucho más amplio, y tiene mucho mérito, sobre todo en las plazas traseras, donde se gana sitio para rodillas y hombros sin perder en altura. El maletero también se amplía, con 375 litros para el cinco puertas y 605 en el familiar, que estrena detalles como portón eléctrico, bandeja enrollable que se puede transportar bajo el piso o respaldos que se pliegan con un tirador.

Interior del nuevo Ford Focus

La tecnología de seguridad es soberbia. El Ford Focus equipa casi todo lo que conocemos en el mercado y algunas cosas inéditas en el sector. Hay un sistema de auto-evasión de accidentes por medio de volantazo, parking completamente automatizado en el que el coche acelera, frena, gira y retrocede mientras solo pulsamos un botón, luces que se anticipan a las curvas o mantenimiento de carril con frenado automático en atascos. Radar anti-colisión, cámara de mantenimiento de carril, cámara trasera con detección de obstáculos y frenado… la lista es enorme, y será el coche con todo este equipamiento más accesible del mercado.

En cuanto a chasis, se ha reducido el peso del coche en 88 kilogramos trabajando a fondo en todos los campos. Uno de ellos es las suspensiones, donde el eje multibrazo que siempre ha tenido el Ford Focus se mantiene en las versiones más potentes, pero en las más sencillas aparece un de trasero más sencillo y económico. A cambio, se incorporan modos de conducción y suspensión de dureza regulable a un chasis que es más rígido y silencioso.

El nuevo Ford Focus iniciará su producción en Alemania en el mes de mayo, y en julio llegarán las primeras unidades a España, momento en el que conoceremos la gama nacional y los precios para nuestro mercado.

Producción del nuevo Ford Focus

Ford va a invertir 600 millones de euros en la planta de Saarlouis, en Alemania, para fabricar el nuevo Focus, a lo que se suman las inversiones en el desarrollo del modelo. Una cantidad ingente que demuestra el compromiso de la marca por el mercado europeo y por sus fábricas locales. Aunque no había agobios en este sentido, supone un respiro para Valencia tras la venta de Opel por parte de la americana General Motors.

El negocio de Ford en Europa ha dado beneficios sólidos en los últimos años tras algunos ejercicios con pérdidas. La marca es líder en el mercado de comerciales ligeros con el Transit, y espera seguir ganando cuota en el sector SUV tras el traslado de la producción de Europa al continente.

El actual Ford Focus se despide con récord, ya que en febrero vendió más de 14.000 unidades, marcando uno de los mejores meses en el histórico del nuevo modelo, por lo que Ford maneja buenas expectativas para la nueva versión.

El coche es 'made in Germany' pero tiene un buen número de proveedores y de piezas diseñadas, y en muchos casos también fabricadas, en Valencia, dados los acuerdos globales de suministro que manejan las marcas.

20 años de Ford Focus

El sustituto de Escort se presentó en 1998 y dio origen a la estrategia global de Ford impuesta actualmente por la marca en todos sus coches, lo que nos permite disfrutar en Europa del Mustang o el Edge y exportar miles de Transit Connect desde Almussafes a Estados Unidos.

El primer Focus se ha tomado como referencia para el coche actual, y en concreto su versión de rallyes, que inició su lucha en el campeonato en 1999, es una de als más recordadas en Ford. Con Carlos Sainz y Colin McRae al volante, el Focus logró un buen número de victorias, aunque el título se terminó resistiendo. Da lo mismo, la imagen del Focus saltando por los tramos más duros de Kenia, Argentina o Grecia ya es icónica, como recordó Nicky Grist, copiloto de Colin, durante la presentación.

La gama del nuevo Ford Focus 2018

Ford Focus Titanium

El acabado tope de gama de la familia Focus actual es uno de los de mayor demanda en los últimos meses. El nuevo tendrá una amplia gama de motores y acceso de serie o en opción a toda la tecnología del Focus.

Ford Focus Titanium

Ford Focus ST-Line

Casi con seguridad tendrá el mismo precio que el Titanium. Cuenta con un kit de carrocería completo con paragolpes específicos y alerón trasera. Llantas de 19 pulgads, ruedas Michelin Pilot Sport, suspensión un centímetro más baja e interiores en engro y con detalles y costuras en rojo. Cuenta con colores específicos, como el azul Racing Ford, faros con led y en opción puede equipar la suspensión de dureza regulable CCD. Se ofrecerá con los motores diésel de 150 y gasolina de 180 CV, aunque podría añadirse más gama.

Ford Focus ST-Line

Ford Focus Vignale

El acabado lujoso se incorpora al Focus, que gana una parrilla con ribetes cromados, llantas del mismo tono y más cromo alrededor de las ventanillas, en la parte baja de parrilla y puertas y en el logo de la marca. Tendrá algunos colores propios, pintura y lacado de mayor calidad y cristales laterales dobles para mejorar la insonorización. Los faros multi-led son de serie, como todas las medidas de seguridad, incluido el parking automático o el sistema copilot 360. Por dentro el ambiente es lujoso y deportivo, con conseguidas imitaciones de madera, cuero más mullido, asientos calefactables y lo último en equipos multimedia. El silencio y el confort son sus principales cualidades. Aun no se conocen los motores con los que estará disponible.

Ford Focus Vignale

Ford Focus Active

Ford suma a los Fiesta y Ka+ Active un nuevo componente. Paragolpes de nuevo diseño, protecciones en los pasos de rueda, parrilla, llantas o ruedas son nuevas en un coche que crece en tres centímetros de altura, pero que aun así no resulta muy campero. Tapicerías más resistentes se suman al acabado, y todas las versiones, como en el Vignale, tienen la suspensión trasera de tipo multibrazo. Aún no se conocen los motores con los que estará disponible.