Nissan Leaf, nuevo 'coche verde 2018' La segunda generación del Leaf ya está a la venta. MOTOR Viernes, 6 abril 2018, 23:38

Los coches eléctricos están teniendo un gran crecimiento y se postulan como las principales apuestas de las marcas para el futuro, y prueba de ello es que, por primera vez desde que en 2016 se creara el World Green Car of the Year, un coche eléctrico ha ganado este galardón del Salón de Nueva York.

El elegido ha sido la versión 2018 del Nissan Leaf, un modelo renovado y rejuvenecido que, desde que se presentó en 2010, ha sido el modelo eléctrico más vendido en todo el mundo.

Entre la lista de los cinco candidatos a llevarse este premio, el Leaf era el único modelo eléctrico y el jurado se basó en las capacidades más 'eco' de los vehículos para elegir al ganador: el impacto ambiental general del coche, las emisiones y el consumo de combustible.

El World Green Car of the Year no es el único galardón que se ha llevado este modelo, ya que la versión de 2011 se llevó el premio a Coche del Año en el Mundo, siendo el único eléctrico puro en ganarlo en 14 años.