«Mercedes está preparada para los próximos diez años»

El próximo jueves 10 de mayo Mercedes Valencia inaugura nuevas instalaciones -ya operativas- en el centro de la ciudad, más de seis mil metros en la calle Micer Mascó que se suman a la sede de la Pista de Silla y a los puntos de ventas y servicio de la carretera de Madrid, la Eliana o el centro de la ciudad con Smart. Un buen momento para entrevistar a Eduardo García-Oliveros, presidente de la filial de Mercedes-Benz Retail que agrupa sus concesionarios de Madrid y Valencia, y conocer el buen momento que atraviesa la marca en nuestra ciudad.

-¿Qué aportan las instalaciones de Micer Mascó a la marca y a los clientes?

-Valencia es el tercer mercado por volumen de ventas en España, país que lo que aporta en primer lugar es obvio: servicio y dedicación al cliente en la tercera ciudad más importante del entorno socioeconómico en España. Aquí además había una gran deuda con nuestros clientes, los reales y los potenciales en un futuro, ya que cada vez captamos más, y para todos ellos tenemos ahora un servicio de alta calidad en el centro de la ciudad. Esta nueva instalación aporta cercanía, imagen, ya estamos al lado de Mestalla y aporta también nuevos procesos de venta y postventa. Será un excelente apoyo para nuestro centro insignia, que va a seguir siendo Massanassa, en la Pista de Silla, y para el que hay previstas muchas cosas en un futuro muy próximo. Por nuestra parte nos hace una inmensa ilusión cumplir con las expectativas de nuestros clientes en las instalaciones de Micer Mascó.

- ¿Cuáles son las características principales de esta nueva instalación?

- El centro tiene 6.500 metros cuadrados. De esos 6.500 metros, cinco mil son de taller, algo que me parece un lujo y que no tiene nadie en el centro de la ciudad, y desde donde vamos a intentar aportar el mejor servicio posible a los clientes. E espacio restante es de oficinas y exposición. Decía antes que no se ve todo lo que hay porque restan por hacer obras en la parte de arriba y también culminar el Smart Center, que necesita tres meses de preparación y lo vamos a hacer en un área del local que todavía no está a la vista.

- ¿Cuáles son las cifras de inversión?

- La inversión en este nuevo centro de Micer Mascó es de un millón y medio de euros hasta hoy, pero nos iremos hasta los 1.8 millones aproximadamente cuando completemos las tareas pendientes. Aquí hoy tenemos veinte personas de plantilla, pero va a ir creciendo paulatinamente, ya que calculamos unas treinta entradas de coches a la zona de servicio cada día. Tengo la impresión de que la demanda va a estar por encima de esas cifras. Ojalá sea así, ya que entonces diremos que ojalá tuviéramos diez mil metros de taller. Con los nuevos procesos, como dos mecánicos por puesto de trabajo en todas las operaciones de tiempo corto, vamos a aportar una rotación y un nivel de negocio superior al tradicional.

- ¿Se está generando empleo en Mercedes Valencia?

-La plantilla ha crecido de forma más que sustancial. Al cierre del 2014 ya salíamos de la crisis y la plantilla en Valencia era de 180 personas, hoy estamos en 240 y la previsión es acabar por encima de esa cifra. Aunque seguimos creciendo, sí que es verdad que en este primer cuatrimestre de 2018 las ventas de las marcas premium han comenzado de forma rara, con cifras de matriculaciones más discretas y alguna marca con cierta caída. Nosotros hemos mantenido la entrada de pedidos, pero aún no se corresponde con el potencial de un país con una economía tan potente como la española. Lo que sí es exacto es la postventa, que fruto de la ampliación del parque y los crecimientos de la marca, está en los niveles que habíamos planificado de crecimiento, con un 42 por ciento de incremento, además de haber crecido más de un veinte por ciento la postventa en lo que va de año aquí, algo que no nos sorprende. En Valencia estamos preparados para afrontar la atención al mercado y al crecimiento de parque hoy y en los próximos diez años.

- ¿Hay previstas más inversiones en la filial?

- En lo que llamamos 'Quart 1' -la instalación en la vía de servicio de la A-3 en la salida de Valencia- realizamos este año una inversión de alrededor de un millón de euros en toda la parte dedicada a exposición, 'backoffice' y recepción de turismos, ahora falta otro millón que va a estar dedicada al taller. En 'Quart 2' que es el taller de camiones -en la A-3 dirección Valencia-, vamos a hacer una inversión con una operación relevante. Además tenemos una pequeña inversión pendiente aquí, en Micer Mascó, con la reforma de la planta alta y con el Smart Center ,y ahora viene Massanassa, donde vamos a hacer una inversión muy importante con un gran valor estratégico porque, independientemente de que cuente con los mismos procesos que en Madrid, hay una plena separación de vehículos industriales y turismos. La famosa nave contigua que hemos comprado ha sido otra inversión notable de más o menos medio millón de euros, en un espacio que está destinado venta y postventa de furgonetas. La Eliana va a tener también una inversión ya que queremos hacer de ella un gran centro de vehículos de ocasión. Queremos tener una exposición permanente con un mínimo de doscientos turismos y es un proyecto que verá la luz próximamente. En total en Valencia nos iremos a una inversión total cercana a los cinco millones de euros.

- ¿Cómo se está planteando desde Mercedes al cambio y la evolución de los clientes que comienzan a adquirir los vehículos por el método de 'pago por uso' en lugar de la propiedad del coche?

- Es una de las estrategias a largo plazo, la visión de futuro del coche compartido es un valor estratégico para el grupo a nivel mundial. En esa visión de coche compartido entra a jugar 'car2go', que está funcionando de forma espectacular en Madrid, había una previsión inicial de ocho alquileres por coche y día, y estamos en dieciocho. Este es el primer concepto que surge como coche compartido. Ahí no estamos diferenciando propiedad y uso, pero es un primer paso. Ahí no estamos diferenciando propiedad y uso, pero es un primer paso. En cuanto al 'todo incluido', una cosa es el renting más orientado a empresas y otra cosa es productos como 'Alternative', donde tenemos para particulares ese 'todo incluido' donde se habla de una cuota fija en la que está incluido el contrato de mantenimiento a partir de 30 euros al mes. La tercera clave es abandonar la propiedad y compartir el uso, Mercedes-Benz ,con la nueva Clase A, ya está capacitada tecnológicamente para que esto se lleve a cabo, y esto viene para quedarse. El coche lo podremos compartir con quien deseemos vía 'app'. En resumen, yo diferenciaría estos tres grandes momentos con 'car2go' como ejemplo y acabando como uso compartido puro con la nueva Clase A donde Mercedes ya está preparada tecnológicamente para llevarlo a cabo.

- ¿Cuáles son las novedades de Mercedes para 2018?

- Hay dos productos de venta claramente minoritaria como son el CLS y el G, que se presentan como novedades en 2018, son minoritarios pero el CLS es una maravilla en diseño, elegancia y lleva todos los valores de la marca pasados y presentes. La Clase G da un salto cualitativo muy notable, nació con orientación y vocación militar para el ejército austríaco, que fue para quién se diseñó en un principio y ha pervivido durante décadas, en un formato que no quiere perder las señas de identidad de su diseño con muy pocos retoques referidos a las ópticas. El interior, en cambio, es de última tecnología en todos los campos: mecánica, seguridad, confort o tecnología están al más alto nivel. Dejo para el final la Clase A, un paso adelante muy notable que cuenta con el 'Mercedes-Benz User Experience', un coche que incorpora inteligencia artificial, un coche preparado para el uso compartido y que incorpora tecnología pensada para coches de más altas gamas, pero está en la Clase A. Tiene nuevos motores y mide doce centímetros más, un factor que en un automóvil es mucho, y más para un coche compacto. Es un coche que va a dar mucho que hablar y no va a defraudar nada. Cuando lo probamos, los comentarios de toda la organización comercial es que se ha dado un paso adelante tremendo.