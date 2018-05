El lujo tiene máxima tecnología La noche es el terreno propicio para lo último en seguridad del DS7. Además de calidad, confort y equipamiento, el DS7 sorprende con lo último en seguridad activa avanzadaDS7 CROSSBACK 2.0 DIESEL AUTO. OPERA A. ADALID Sábado, 12 mayo 2018, 00:53

Cuando, sentados a los mandos del DS7 llega la noche y elegimos la opción 'Nightvision', nos sentimos como si entráramos en la nave de 'Star Trek', con algún tipo de tecnología llegada del futuro. En el cuadro de mandos aparece una nítida imagen de todo lo que tenemos delante, ¡incluso de lo que no vemos! transformado en un 'mapa de calor' que muestra en tonos más claros los escapes, ruedas y zonas con mayor temperatura a nuestro alrededor. Más importante es que ve mucho más que nosotros, y en plena noche nos señala curvas que aún no alcanza nuestra visión. El 'top' lo pone la detección de peatones y ciclistas y el aviso de su llegada. Por ejemplo, si en una zona sin iluminación, como una carretera interurbana, hay alguien andando por el arcén, aparecerá en la pantalla central antes de que lo veamos con las luces, y nos avisará de su presencia. Es un sistema único en el mercado y al que seguro que DS le saca aún más funciones en un futuro no muy lejano.

'Semi-autónomo'

El control de salida de carril y el radar de velocidad funcionan de forma conjunta para ofrecer conducción semi-autónoma. Si pulsamos un botón a la izquierda del salpicadero -algo alejado, por cierto- y activamos el control de velocidad, un volante en el cuadro de mandos nos indica que el sistema está en marcha y, si el volante adquiere color verde, que el coche puede acelerar, frenar, girar y recuperar la velocidad original por sí mismo. Funciona muy bien, con nada que envidiar a las mejores marcas del mercado, ya que se mantiene centrado en el carril y, si soltamos el volante -prohibido en España pero no en otros mercados- nos indica con amabilidad que retomemos los mandos del ccohe.

El resto de elementos de seguridad son ya habituales en el mercado: aviso de salida de carril con corrección de giro de volante, aviso de coches en ángulo muerto, aparcamiento automatizado, etcétera. El DS7 tiene además una visibilidad bastante buena en todas las direcciones, lo que contribuye a una seguridad superior a la media.

Si a estos elementos que el DS7 Crossback ofrece le sumamos el confort, la calidad, el equipamiento o el diseño de su gama de versiones, el modelo se posiciona perfectamente en el mercado premium, en el que sus tarifas son más contenidas que los modelos tradicionales de esta clase. Con una gama entre 32.000 y 55.000 euros, el DS7 ofrece lujo y tecnología a precios razonables.