Un japonés original La trasera tipo coupé no limita el maletero, que alcanza los 380 litros de capacidad. Mitsubishi lanza el nuevo Eclipse Cross con una silueta tipo coupé de gran atractivo que se une a la calidad habitual de la marca y un buen precioMITSUBISHI ECLIPSE CROSS 150T MOTION ALEX ADALID Sábado, 2 junio 2018, 00:32

Mitsubishi es, aun con una amplia gama de turismos, una marca especialista en todo terrenos y SUVs. Sus victorias en el Dakar, no tan lejanas, le dieron el bagaje necesario para llegar al sector crossover con una gama muy completa, y de hecho la marca ha sido pionera en convertir al Outlander en el SUV híbrido enchufable más vendido en el mundo. Además el 4x4 Montero sigue a la venta, y el pequeño ASX es uno de los SUV más codiciados de su clase. A ellos hay que añadir la pick-up L200, el modelo de este tipo más vendido en el mundo. Por si cuatro modelos no fueran suficientes para demostrar su poderío -en realidad la marca tiene más 4x4 que no se venden en Europa, pero sí en África, Asia o América- ahora llega un quinto componente: el Eclipse Cross.

Un nuevo segmento

El modelo se sitúa entre el ASX, más compacto y urbano, y el Outlander, decididamente familiar tanto en sus versiones diesel de siete plazas como en el híbrido enchufable de cinco pasajeros. El Eclipse Cross ocupa el término medio, y lo hace con un nuevo formato tipo coupé muy atractivo, ya que mantiene cinco puertas con una zaga más dinámica.

A mitad de camino entre los SUV urbanos y los familiares, el Eclipse busca un público dinámico Con un potente motor gasolina y alta calidad interior, el Eclipse Cross está a la venta desde 22.150 euros

Al acercarnos al coche, ya percibimos que es un modelo diferente. Los rasgos de la marca aparecen en el frontal, con muchos cromados y una presencia poderosa. En la trasera el portón se inclina mucho más de lo habitual, lo que hará que el maletero sea algo menos práctico en altura, pero tenga una imagen más sport.

El interior nos recibe con la habitual calidad de los modelos japoneses, pero con cada vez más detalles de los que gustan en Europa como un mayor número de tapizados, detalles cuidados, cromados y un alto nivel de equipamiento. Los asientos son muy buenos, sujetan bien el cuerpo y son cómodos. Delante nuestro, un volante multifunción nos permite controlar los mandos principales, y otros se controlan mediante la pantalla central. Esta no es táctil y se controla por medio de un 'pad' en la consola. Lo cierto es que, aunque es muy útil, no está a la última en cuanto a facilidad de uso.

Con bastante espacio

Las plazas traseras son correctas, no hay problemas en altura, y esto es lo bueno de este diseño que, aunque tiene un formato más deportivo, no perjudica la habitabilidad del coche. Son bastante amplias para un modelo de 4,4 metros, y dos adultos viajarán sin pegas en su interior. El maletero tiene formas cuadradas y es muy aprovechable, pero su capacidad no llega a los 400 litros, por lo que debemos tener en cuenta que no es tan amplio como en otros rivales.

Siguiendo la tendencia del mercado, el Eclipse Cross sólo se ofrece con motores gasolina, y en este caso estrena un cuatro cilindros turbo de 1.5 litros que rinde 163 CV. Se une a una caja manual de seis marchas, aunque hay en opción otra automática y también tracción total. En este caso el modelo de tracción delantera es ágil y rápido, pero no muy deportivo. Le cuesta algo más de diez segundos llega r a los cien y no le gustan las aceleraciones a fondo. Es un motor que se disfruta a medio régimen, donde tiene gran capacidad de aclaración.

Al volante se disfruta, porque es un coche ágil y cómodo, que permite una conducción muy sencilla, como es habitual en los SUV de última generación. Se nota compacto y ligero, y eso unido al escaso ruido interior hace que conducirlo produzca muy poco cansancio.

En cuanto a su perfil aventurero, no es su punto fuerte. Aunque puede transitar por todo tipo de caminos dada su mayor altura y la carrocería parece bien protegida, debemos tener cuidado con los grandes baches o las zonas más difíciles. Lo podemos utilizar por caminos de forma ocasional, pero con las precauciones adecuadas.

El resultado final es bueno, y el precio también. Disponible por 26.350 euros, en la marca son habituales las ofertas, por lo que vale la pena visitar el concesionario para conocer el precio final de este modelo.