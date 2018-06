Un familiar con disfraz aventurero Altura suficiente para caminos y excursiones, con tracción delantera y amplia carrocería. El 5008 es un SUV que cuenta con un amplio interior lleno de confort que contrasta con su diseño crossoverPEUGEOT 5008 1.5 BLUE HDI GT LINE A. ADALID Sábado, 9 junio 2018, 00:36

Peugeot tiene toda una gama SUV nacida en pocos años, de modo que los 2008, 3008 y 5008 son ahora uno de los pilares básicos de su gama, y es posible que lleguen más, como algún SUV de estilo deportivo e incluso un 1008 todavía más urbano.

Para introducirse en este mercado la marca ha realizado varios trucos, y es que en lugar de desarrollar una compleja mecánica para un todo terreno, ha lanzado atractivas carrocerías con estilo SUV sobre plataformas técnicas similares a las de sus turismos. Esto tiene grandes ventajas, porque tenemos el diseño y atracción de un SUV, con las cualidades de espacio, ligereza y aprovechamiento del interior de un turismo.

De todos los modelos de la gama en el que más destaca el espacio es en el 5008, tanto que, por dentro, pocos dirán que estamos en un SUV en lugar de un monovolumen.

La amplitud y modularidad de los asientos, en especial de la parte trasera, es proverbial. Las puertas traseras son enormes, los cristales, muy tintados para limitar en la luz solar. Por dentro tenemos mesitas en los respaldos de los asientos delanteros, un suelo plano, cortinillas en las ventanillas y tres asientos individuales que se pueden recorrer adelante y atrás al gusto. Para rematar, las dos plazas extra son muy amplias y fáciles de extraer, con un maletero grande y de fácil acceso.

¿Y cómo se compagina todo esto con las aventuras que se suponen a un SUV? De manera sencilla. Nos metemos por diferentes caminos y no notamos grandes cambios. La tracción 4x4, cuando no hay falta de adherencia, es poco necesaria, y Peugeot ofrece un sistema de tracción mejorado, el 'grip control', con neumáticos de tipo mixto para estas situaciones. Por lo demás, tiene buena altura y las llantas de tamaño normal son un plus, ya que se absorben mejor los baches y piedras, siempre a baja velocidad.

El nuevo motor 1.5 diesel de 130 CV con acabado GT Line sale por algo más de 33.000 euros, tarifa razonable para este modelo de siete plazas.