El crossover más útil Con 4,5 metros de largo y casi 400 litros de maletero, el XV cumple como crossover. El nuevo XV, con tracción total y toda la tecnología Subaru de seguridad, se convierte en un gran polivalente

SUBARU XV 2.0 SPORT PLUS AUTOMÁTICO

Viernes, 6 abril 2018

Subaru es una marca conocida en España, tanto por las victorias en el Mundial de Rallyes de los años noventa como por sus excelentes modelos tipo crossover, como el Outback o el Forester. No es tan conocido el compacto XV, una versión 'campera' del Impreza de cinco puertas que se termina de renovar por completo. Tanto chasis como carrocería son totalmente nuevos, pero con un diseño tan 'Subaru' que, aunque es un coche moderno, no es tan llamativo como otros SUV.

Esto es parte de su encanto, ya que al final da mas de lo que parece, y es que todos los XV vienen con tracción total y con cambio automático, equipos extra en otros modelos y que la marca japonesa ofrece en España desde 21.900 euros. Aún hay más, ya que todas las versiones equipan el sistema de seguridad 'eyesignt' con doble cámara y radar frontal que controla el cambio involuntario de carril -con correción del volante- control de velocidad activo y de coches en el ángulo muerto o frenado de emergencia automático. En resumen, un modelo muy seguro desde la versión básica.

Imagen 'sport'

Aquí lo probamos con el motor dos litros de 156 CV y acabado Sport Plus, una de las opciones más atractivas de la gama por algo más de 26.000 euros. Es un coche muy silencioso, de alta calidad y que se nota bien construido. La potencia es buena, aunque no es un modelo deportivo, El cambio automático es, como ya es norma en los coches japoneses, del tipo de variación continua, menos efectivo pero muy fiable y sencillo. Las prestaciones no son brillantes, y tarda algo más de diez segundos en alcanzar los cien por hora, con un consumo homologado de 6,9 litros que se convierten en algo más de 8,5 en uso real. No es un consumo bajo en general, pero sí lo es si lo comparamos con coches de gasolina, 4x4 y automáticos. Lo mejor: la excepcional suavidad de marcha y alta calidad y capacidad interior.

Muy buen aventurero

Es un coche perfecto si somos aventureros, ya que su tracción total funciona de maravilla en todo momento, y es especialmente adecuada para situaciones de lluvia, nieve, caminos, barro o baja adherencia, teniendo en cuenta que la altura del coche, de más de veinte centímetros, es mejor que la de muchos de los SUV de nueva hornada.

Aunque el consumo y las prestaciones no son su fuerte y echemos de menos una versión manual y hasta un diesel, el XV tiene un conjunto de cualidades en las que es sobresaliente: seguridad, fiabilidad, robustez, polivalencia y hasta imagen de marca juegan a favor de un coche que, aunque no atrapa con su diseño, lo hace en el día a día con su alta calidad.