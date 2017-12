Dos mundos, un mismo concepto Con 54 CV y un precio de 11.500 euros, la X-ADV es el primer scooter crossover. Viaje al interior de la provincia de Castellón para probar dos vehículos crossover, la Honda X-ADV y su hermano, el HR-VHONDA HR-V 1.6 I-DTEC HONDA X-ADV CÉSAR RODRIGO Sábado, 23 diciembre 2017, 00:06

El nuevo HR-V ha encontrado un socio perfecto en su homóloga de dos ruedas, la Honda X-ADV. Se trata de un coche y una moto pero con la misma filosofía: la de ser un medio de transporte polivalente con lo último en tecnología y detalles exclusivos.

Para todos los caminos

Para sacar el máximo partido de las cualidades de los dos modelos de Honda, hemos realizado una prueba conjunta en la que alternamos autovía, carretera de montaña y caminos de tierra. La ruta hasta la localidad de Jérica discurre en su mayoría por autovía, donde los dos hacen gala de buen comportamiento.

El trayecto por autovía es un buen momento para hacer uso de parte del equipamiento del SUV, pues además de las ayudas a la conducción como son el asistente de cambio de carril y el control de velocidad, necesitamos el sistema de navegación. Una vez marcado el destino, disfrutamos del paisaje y de la música de nuestro smartphone a través del equipo del coche.

Tras la parada en Jérica, emprendemos la marcha dirección a Navajas, pero esta vez por carreteras de montaña, donde destaca el comportamiento de la moto que, con su caja de cambios doble embrague y 54 CV ofrece un andar muy deportivo.

El interior del HR-V es muy amplio, incluso sin tener en cuenta que sólo mide 4,3 metros de largo, y la suspensión permite viajar cómodamente a todos los pasajeros. Antes de llegar a Navajas nos adentramos en una pista de tierra, para hacer el camino más 'interesante'.

El HR-V no es un todoterreno, pero sí tiene una altura que permite salir fuera del asfalto sin que el coche sufra más de la cuenta.Algo similar ocurre con la X-ADV, que hasta este punto ha demostrado ser una magnífica rutera gracias su motor de 750 cc, y un conjunto suspensión y frenos de alta calidad. En pistas de tierra se desenvuelve con soltura pero, debido a su peso y a unas ruedas que no son del tamaño de una trail, no se puede considerar que sea una moto 'offroad'.

Diseño y tecnología

La X-ADV llama la atención por lo especial -es un concepto inédito- y por su aspecto deportivo. Las llantas de radios y algunos detalles como ordenador de abordo tipo Dakar acompañan al sonido bronco de su motor de 750 centímetros cúbicos. Con un precio de 11.500 euros, es una alternativa para aquellos que busquen algo más que una scooter de ciudad.

Por su parte, el HR-V tiene un precio inicial de 22.350 euros. Con buen espacio interior, un consumo especialmente bajo en esta versión diesel y la fiabilidad propia de las marcas japonesas, se puede decir que el HR-V es un SUV urbano que admite perfectamente un uso familiar en todo tipo de terrenos.