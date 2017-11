La mejor carrera del mundo Como ya es tradición, BMW Bertolín prestó asistencia a los 'safety car' de MotoGP. Marc Márquez logra su sexto título ante un público entregado y bajo una organización únicaVALENCIA REDACCIÓN MOTOR Sábado, 18 noviembre 2017, 01:06

La carrera del Mundial de motos en Cheste es una de las más aplaudidas del campeonato, y esta edición ha resultado soberbia, con un campeonato de Moto GP en juego en la que lo importante era lo deportivo, al contrario del que se disputó hace dos años entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, en el que la sanción al italiano por una supuesta patada a Marc Márquez en la carrera anterior deslució lo que hubiera sido un espectáculo brillante.

El pasado año un incidente sin relevancia de Rossi con una aficionada se convirtió para muchos medios en noticia de portada, por lo que esperábamos una edición 2017 más tranquila y muy deportiva, como así ha sido.

Mejoras en Cheste

Las escapatorias asfaltadas de Cheste evitaron la caída de Márquez en MotoGP El paddock fue este año un lugar más amable con pilotos, equipos y visitantes

La emoción ha estado en la pista, en un circuito que no deja de mejorar año tras año, y esta temporada se estrenaba con nueva decoración para los 'pianos', con los colores corporativos del circuito. Con más control en la entrada del paddock y más de cien mil personas en las gradas, el ambiente lucía mejor que nunca, y es un placer pasear entre los camiones de los equipos y pilotos en un ambiente que, terminados los entrenamientos del sábado y la carrera del domingo, fue distendido, feliz y festivo, una grata sensación que no se vive del mismo modo en otros circuitos y que, por supuesto, no existe en la Fórmula 1.

En lo deportivo tenemos que decir que Márquez ha sido campeón gracias a Cheste, y no es que el público lo llevara en volandas, que también, sino que tuvo una espectacular salida de pista en la que aprovechó las escapatorias parcialmente asfaltadas para volver a la trazada. Esa misma caída, hace dos años, hubiera supuesto caída y pérdida del título, sensación que conoce bien Valentino Rossi, que perdió aquí el campeonato de 2006 en favor de Nicky Hayden. Márquez pudo continuar y ganar un nuevo entorchado, el cuarto de MotoGP, algo insólito para el simpático chaval de 24 años.

A por la temporada 2018

No contentos con protagonizar uno de los mejores cierres de temporada de la historia, el Circuito albergó las primeras pruebas de la pre-temporada 2018, con numerosos equipos y pilotos rodando en pista y cuando hoteles, restaurantes y gasolineras, y es que, cada año la celebración del Gran premio deja en Valencia una enorme cantidad de dinero que compensa con creces el canon que paga la Generalitat por la carrera. ¡Nos vemos en 2018!