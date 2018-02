LANZAMIENTOTamara Falcó, embajadora del Jaguar E-Pace La 'celebrity' probó el modelo en Córcega. Sábado, 3 febrero 2018, 00:04

La nueva embajadora del SUV E-Pace tuvo la ocasión de probarlo en la isla de Córcega, tras lo que declaró: «ha sido maravilloso probarlo por la isla, es una isla preciosa que sólo conocía en barco. Jaguar siempre me ha parecido una marca muy sofisticada, lo que más me ha sorprendido es lo fácil que ha sido conducirlo y lo segura que me ha hecho sentir».