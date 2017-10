Jugando en pista de tierra Al salir de la carretera el Kodiaq se defiende bien, a pesar de su tamaño y una altura al suelo algo justa. Como buen crossover, el Kodiaq sirve para todo, y con su tracción 4x4 se atreve por caminos y senderos con éxito ALEX ADALID Sábado, 21 octubre 2017, 01:03

El Skoda Kodiaq llega a su tercera semana en nuestro garaje, y lo hace con ganas de demostrar su soltura en todos los terrenos. Realmente quien compra este tipo de coches en versiones con tracción total está más pensando en viajes a la nieve que en excursiones campestres, pero a falta de nieve, bueno es probarlo en pistas.

Con toda la tecnología

De fábrica, el Kodiaq cuenta con todas las ayudas de las que puede disponer hoy un coche con la tecnología del grupo Volkswagen. El chasis con el motor transversal, similar a las de los turismos del grupo alemán, transfiere su potencia a las ruedas delanteras y, de forma automática el diferencial central de tipo 'haldex', transfiere potencia a las ruedas traseras. Esta transferencia, que antes era totalmente mecánica y por tanto tenía un retraso de respuesta, ahora es electrónica, y los sensores miden la diferencia de giro entre las ruedas para activar con rapidez el reparto al eje trasero. En 'román paladino', en el Kodiaq no hay que tocar ni un solo botón para que la tracción 4x4 actúe en todo momento, y esto es una gran ventaja, ya que, por ejemplo, basta con pasar por una rotonda recién 'regada' para que la tracción total entre en acción.

A esta tracción total permanentemente activada se unen los modos de conducción 'digitales', con un 'drive mode' que permite elegir un programa nieve y otro 'off-road' para cuando conducimos fuera de carretera. En ambos casos el sistema permite mayor deslizamiento de las ruedas antes de que los frenos empiecen a actuar. Por último, hay un botón que activa el control de descenso. Está junto al cambio, y funciona muy bien, ya que el coche frena sin brusquedades.

Kilómetros de pistas

Empezamos nuestro periplo por pistas forestales. Están muy lisas y, aunque cubiertas de grava, un turismo podría pasar con precaución por todas ellas. La altura de la carrocería es de unos 19 centímetros, por lo que hay que tener cuidado con algunos baches. Estos llegan y, si vamos rápidos, el golpe con las llantas nos afecta más a nuestra conciencia que al coche, que pasa como si tal cosa. En cualquier caso, si vamos a hacer mucho campo, mejor las llantas de 18 pulgadas de serie, que calzan ruedas con más perfil para absorber grandes baches. Si vamos ligeros notamos como el eje trasero recibe cada vez más potencia, porque quiere incorporarse a la conducción con derrapajes lejanos del estilo rallye, pero que nos hacen reducir la velocidad para no ir cruzados con un coche de siete plazas y casi dos mil kilos.

También por rocas

Probamos con una zona de rocas de menor adherencia y, aunque no creemos que nadie llegue aquí a propósito, en muchas aventuras te encuentras a mitad de camino con obstáculos que hay que superar. El Kodiaq avanza con firmeza, aunque sus ruedas patinan al principio y hay que balancear el coche para que vaya cogiendo adherencia. El cambio automático del tipo DSG no es el mejor para estos casos, ya que sus embragues sufren más que en un cambio automático de los de convertidor de par, pero no hay problemas mayores.

El recorrido de suspensión es largo, y aunque no es un todo terreno, llega de sobra para la mayoría de los obstáculos. Un par de pendientes nos sirven para cerciorarnos de la amplia capacidad fuera del asfalto de este modelo de Skoda.

Amplia experiencia

Todo ello, sobra decirlo, con alta calidad y total confort. No se notan crujidos en la carrocería ni en los paneles de puertas, punto débil de algunos modelos SUV cuando el chasis se somete a un trato duro. Se nota los años de experiencia de la marca en versiones 4x4 con el Yeti o el Octavia Scout. Si antes casi 40.000 euros nos parecían mucho para un Skoda, ahora vemos que, con una alta tecnología, equipamiento y resultado, tiene una tarifa razonable como siete plazas 4x4.