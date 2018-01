Jaguar desafía a los líderes Tecnología y gran pantalla multimedia para un cuadro lleno de calidad. La marca presenta un excepcional SUV compacto de atractivo diseño, notable espacio interior y lleno de tecnología y deportividadJAGUAR E-PACE MARIO ESCAT CÓRCEGA (FRANCIA) Sábado, 20 enero 2018, 00:52

Jaguar nos presenta en la bonita isla de Córcega -Francia-, conocida entre los aficionados por las curvas del Rally de Francia 'Tour de Corse' su esperado SUV compacto, el nuevo E-Pace, que opta a ser un nuevo superventas de la marca del felino.

El E-Pace está fabricado sobre la misma plataforma que el Range Rover Evoque y el Land Rover Discovery Sport, y es por tanto un chasis con tracción delantera o 4x4, cambio manual o automático y una fabricación que incluye aceros de alta resistencia y aluminio para reducir el peso final del coche.

CONCLUSIÓN JAGUAR E-PACE Motor Potencia Consumo Precio 2 0 Diesel 150 4x2 150 CV 4,737.450 2 0 Diesel 150 4x4 150 CV 5,240.100 2 0 Diesel 180 4x4 150 CV 5,242.300 2 0 Diesel 150 4x4 Auto. 180 CV 5,642.650 2 0 Diesel 180 4x4 Auto 150 CV 5,644.900 2 0 Diesel 240 4x4 Auto 240 CV 6,258.200 2 0 Turbo 250 4x4 Auto. 250 CV 7,752.900 2 0 Turbo 300 4x4 Auto. 300 CV 8,058.600

Compacto y muy amplio

A la venta desde poco más de 37.000 euros, ofrece cinco motores y tres acabados para todo tipo de público Destaca por su equilibrio, es amplio, dinámico, potente, de bajo consumo y con un precio atractivo

Ofrece unas medidas más compactas que su hermano mayor, el F-Pace, con 4,40 metros de largo que lo sitúan de lleno en el sector compacto.

El salpicadero es similar en su concepto al empleado en el F-Type, pero con muchas innovaciones. El sistema multimedia de serie es el 'Touch Pro' con una pantalla central táctil de 10 pulgadas, mientras el cuadro de relojes tiene la opción de una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, un sistema de proyección de información en el parabrisas de nuevo desarrollo.

Que es un coche moderno lo demuestra con hasta cinco puertos USB para recarga de elementos en el coche, la posibilidad de contar con red wifi 4G para ocho dispositivos o la opción de la llave 'active key, una pulsera tipo 'fitbit' que nos permite abrir el coche sin llave, perfecto para los más deportistas.

Entre los asistentes de seguridad destacan la detección de obstáculos y peatones con servofreno de emergencia, programador de velocidad con radar, detección de fatiga del conductor, detección de tráfico cruzado delantero y trasero transversal o un airbag para peatones que aparece entre el capó y el parabrisas para amortiguar el golpe de un potencial peatón atropellado.

La capacidad del maletero es de 557 litros, incluyendo el doble fondo, cuando el coche no lleva rueda de repuesto, y se puede ampliar hasta los 1.234 litros si se abaten los asientos de la fila posterior.

Todos los motores son de cuatro cilindros y 2 litros de cilindrada, sobrealimentados mediante uno o dos turbos. Los Diesel ofrecen potencias de 150, 180 o 240 caballos. Los de gasolina, 250 o 300 caballos. La transmisión puede ser manual de seis marchas -en el diesel de tracción delantera- o automática de nueve marchas para el resto de propulsores, todos 4x4.

Máximo equipamiento

Hay dos tipos de tracción total, una convencional con el objetivo en la seguridad y otras para las versiones más potentes que tiene en cuenta también una conducción más dinámica y deportiva. A ello suma el control de descenso, ascenso y marcha, que mantiene una velocidad fija sobre todo tipo de superficie.

Al volante se puede elegir, a través del selector 'Configurable Dynamics', los modos de conducción Normal, Dynamic, ECO y Rain, Ice and Snow. Estos diferentes sistemas cambian la respuesta de la dirección, el acelerador, la transmisión y la suspensión de dureza regulable.

A fondo en Córcega

Con dos jornadas de prueba por delante del nuevo E-Pace, nos decantamos por sentarnos primero al volante de la versión más potente, la dotada con el motor de gasolina de 300 caballos. La posición del conductor es excelente, gracias a las múltiples regulaciones de asiento y volante. Este propulsor de cuatro cilindros es muy silencioso, y aliado con el cambio automático de nueve velocidades, permite extraer toda la potencia de forma eficiente y progresiva. La suspensión, dependiendo del modo de conducción elegido, es firme pero muy eficaz, y absorbe muy bien las irregularidades del terreno. Una vez familiarizado con los mandos, controles y testigos, conducir por las viradas carreteras de la isla donde nació Napoleón, es todo un placer. El nuevo E-Pace se muestra dócil y manejable y circula con mucha soltura.

Posteriormente, probamos otro E-Pace dotado con el motor diesel de 240 caballos, que nos pareció aún más homogéneo que su hermano de mayor potencia, ya que con una entrega de potencia muy progresiva, el cambio automático se muestra más eficaz y con menos saltos de marcha, por lo que la conducción se torna más relajada, y este diesel también es silencioso.

Como plato final afrontamos un trazado fuera de carretera. La ruta fue larga y muy trialera, con el vadeo de un río con mucho caudal incluido y barro abundante, nos permitió apreciar las cualidades de este SUV para circular con soltura por este tipo de terreno. La herencia y experiencia de Range Rover en este Jaguar es notable.

El F-Pace se pone a la venta con tres niveles de equipamiento: S, SE y HSE. Para la carrocería se ofrecen once pinturas diferentes y otros once modelos de llantas de entre 17 y 21 pulgadas de diámetro. Desde su lanzamiento está disponible una versión denominada 'First Edition' que ofrece un paquete de equipamiento específico a un precio más atractivo. Los precios de venta parten desde los 37.450 hasta los 69.000 euros.

Resultado sobresaliente

Sin duda, este E-Pace colmará de satisfacciones a sus propietarios. Ya que ofrece una estética muy atractiva, especialmente en su trasera, con una polivalencia fuera de toda duda y unas prestaciones y calidades de acabado y confort por encima de la media. Convertirse en en superventas de la marca británica y en el empuje definitivo para Jaguar no le costará demasiado, ya que el producto es atractivo, de calidad y con buen precio.

Jaguar se ha incorporado tarde la mercado SUV, pero su propuesta es excelente, con un modelo que reúne el atractivo de Jaguar con la tecnología de Range Rover y un buen precio para ser un superventas.