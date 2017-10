Los híbridos SUV se ponen al día El RAV4 es el SUV híbrido de su tamaño más vendido en el mercado europeo. El RAV4 y el C-HR incorporan nuevos equipamientos para las versiones 2018, que ganan en atractivoTOYOTA RAV4 HYBRID REDACCIÓN MOTOR Sábado, 28 octubre 2017, 00:57

Las ventas del Toyota RAV4 van viento en popa, y la marca está sorprendida del éxito de la versión híbrida. Desde su incorporación a la gama cada vez más clientes se decantan por esta opción, que supone ya el 90 por ciento de las ventas en España.

El RAV4 presenta diversas novedades encaminadas a hacerlo más atractivo. Así, puede disponer de un nuevo paquete de equipamiento, denominado Pack Black, que supone que los protectores inferiores y las carcasas de los retrovisores vayan pintados en color negro, el mismo tono de las llantas específicas, modelo Style y de 18 pulgadas'.

Otra novedad en la gama RAV4 es la sustitución del color Rojo Burdeos por un tono más claro, denominado Rojo Tokio. Es el mismo que ya forma parte de la paleta de colores de otros modelos de Toyota, como Yaris, Auris, Verso o Avensis.

También diesel

No hay variaciones en las opciones de motorización disponibles, tres diferentes, una híbrida, un diesel de 150 CV y un gasolina de la misma potencia. El RAV4 hybrid se puede elegir tanto con tracción delantera como como tracción 4x4. El diesel únicamente se vende con tracción delantera y el gasolina con la tracción total de serie.

La gama 2018 de RAV4 mantiene los cuatro niveles de equipamiento: Business, Advance, Feel! y Executive -el primero de ellos está más enfocado al mercado de flotas-. Las opciones de personalización pasan por el Pack Black para las versiones de acabado Feel! y el Pack Drive para RAV4 hybrid Advance-llantas de aleación de 18 pulgadas, cristales traseros oscurecidos y faros led. La gama RAV4 2018 está disponible desde 25.900 euros.

Por su parte el C-HR Se incorpora a la gama un nuevo acabado, denominado Style Plus, que reemplaza al anterior Advance Plus e incluye tapicería mixta tela/cuero y el interior en un elegante tono marrón. Además, el acabado Dynamic Plus incluye ahora de serie el Pack Urban, que supone molduras decorativas en el difusor trasero, el paragolpes y la parte baja de los laterales de la carrocería, acentuando así el carácter exclusivo y la imagen impactante de la variante más completa y equipada del Toyota C-HR.

El modelo se pone a la venta desde 24.750 euros o 225 euros al mes.