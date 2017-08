Con herencia deportiva

Alfa siempre ha presumido de ser una marca deportiva, por eso no ha sucumbido con rapidez al éxito de los modelos SUV, a priori, poco dados al formato sport de un Alfa. Pero el público sigue comprando modelos de este tipo en cualquier tamaño, y con la nueva tecnología y electrónica, hasta un SUV puede tener carácter 'sport', así que el primer SUV de Alfa ya está en el mercado, y decimos el primero porque la marca tiene previstos dos modelos más en los próximos años.

Un diseño a la altura

Hay que reconocer que Alfa ha hecho un gran trabajo con este modelo. No sólo el nombre es bonito, ya que el Stelvio es uno de los puertos de montaña con carretera zigzagueante más famosos de Europa, sino que este SUV no traiciona el origen deportivo de Alfa, y eso que la marca tenía muy fácil hacerlo. Como Fiat, propietario de la firma, lo es también de Jeep, Alfa podría haber tomado el chasis de un SUV americano y vestirlo con un bonito traje a medida, y no ha sido así.

La marca ha diseñado desde cero un chasis con tracción trasera, desarrollado para toda su gama de modelos y que se estrenó en la berlina Giulia. Sobre esa plataforma, convenientemente modificada, se asienta el Stelvio, dotado de una carrocería de cinco puertas de porte y belleza, con una trasera más bonita que el frontal, donde la parrilla Alfa y los faros son atractivos, pero les falta el atractivo que sí tiene el resto del coche.

La carrocería, de 4,7 metros, da paso a un interior bastante amplio, como es norma en un SUV. Tanto delante como detrás se viaja cómodo, y el Stelvio tiene un amplio maletero de más de 500 litros. En el interior algún rival le sacará unos centímetros aquí y allá, pero cuatro pasajeros van a viajar tan cómodos como en cualquier otro SUV, excepto el conductor, este lo hará mucho más contento.

Mecánica con carácter

Ello se debe a un conjunto mecánico puesto a punto para, manteniendo un alto nivel de confort, disfrutar al volante. Bajo el capó de este nuevo Alfa hay un motor 2.2 litros diesel que se ofrece con potencias de 150 CV -tracción trasera-, 180 o 210 CV, ambos con tracción total Q4. Todos van unidos a cajas de cambio automáticas de ocho marchas. Probamos aquí el más potente, y funciona de maravilla.

Si por fuera suena a diesel, por dentro es mucho más refinado. El volante Alfa incluye el botón para arrancar la mecánica, que se mueve con soltura en cualquiera de los tres modos de conducción: el tradicional 'eco', llamado aquí 'advanced efficiency', neutro y el deportivo 'dynamic'. Una buena noticia es que se puede elegir entre los tres modos de forma fácil y que se mantiene la selección aunque apaguemos y arranquemos el coche. En modo 'Dynamic' el Stelvio acelera aún mejor y mantiene más revoluciones en cada marcha.

Aunque es un buen motor, lo más brillante es el chasis, que destaca por su dirección, muy directa y rápida y que requiere acostumbrarse para 'girar menos que en cualquier otro coche, aunque esta es la clave para disfrutar de su dinamismo en zonas de curvas, donde enlaza giros con gran agilidad. A ello ayudan unas enormes levas de cambio -opcionales- para manejar las ocho marchas a nuestro gusto, aunque estas levas interfieren a la hora de usar los intermitentes.

Sin suspensiones duras, el Stelvio se siente ligero y en forma, y sólo un Porsche Macán puede presumir de ser más deportivo o ágil que el Alfa, aunque el alemán está a otro nivel de precio y su motor diesel es un V6.

Como buen Alfa, tiene sus 'cosillas'. El tapizado central de los asientos es algo caluroso. El freno de mano se resiste a retirarse de forma automática y la pantalla central del equipo multimedia se ha quedado pequeña para lo que se estila. Detalles sin importancia para un alfista, pero que la marca debe pulir para que el Stelvio sea un coche sobresaliente, donde su chasis y mecánica son más de turismo deportivo que de SUV. Con un precio en esta versión de menos de 45.000 euros y una gama desde 37.000, en pocos meses este Alfa debería ser el superventas que permita a la marca crecer con nuevos lanzamientos.