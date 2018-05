Gran Festival de música y tapeo Música en directo de la Babalú Swing Band y bailarines en la pista. MANUEL MOLINES Cientos de personas participan en la primera jornada del evento músico-gastronómico que se celebrará hasta mañana en la Marina REDACCIÓN Sábado, 12 mayo 2018, 00:52

Cientos de personas participaron ayer en la fiesta de Tapas con Swing, un gran festival músico-gastronómico organizado por LAS PROVINCIAS en colaboración con Cervezas Amstel. Este gran evento permanecerá en la explanada norte de La Marina de Valencia (junto al Veles e Vents) hasta este domingo por la tarde con entrada libre y para todos los públicos. Música en directo de jazz y soul, concurso de baile y una gran pista para danzar, son algunos de los alicientes que ofrece Tapas con Swing, donde además, se puede disfrutar de una refrescante caña de Amstel clásica y Amstel Oro y de los exquisitos pinchos que sirven en la quincena de &lsquofoodtruck&rsquo instalados en este privilegiado espacio frente al mar.

El pistoletazo de salida se produjo ayer por la tarde con una clase abierta de iniciación al llamado &lsquoauthentic jazz&rsquo (el baile individual que nació con los comienzos de la música jazz en los años 20). Actuaron como profesoras las bailarinas profesionales Valeria Yegupova y Alba Steinlen, en una clase en la que participaron decenas de personas, admiradoras del &lsquolindy hop&rsquo y el &lsquoauthentic jazz&rsquo, los dos tipos de baile más comunes entre los amantes, y son muchos, del jazz, el swing y el soul.

Tras esta divertida clase abierta, Alba Steinlen se hizo cargo de los platos, ofreciendo una interesante &lsquojazz session&rsquo de música swing. Seguidamente, las también profesoras de baile y Djs Valeria Yegupova y María Margot hicieron lo mismo, para deleite de todos los asistentes. Estas Djs pincharon temas de grandes músicos del jazz como

Ella Fitzgerald, Count Basie, Billie Holiday, Duke Ellington y Andy Kirk, entre otros.

La música en directo llegó por la noche a cargo de la Babalú Swing Band, una orquesta que consigue acercar al público este estilo de jazz nacido a finales de los años 20 en EE UU.

Y cómo no todo es bailar o ver como disfrutan los que bailan (es mi caso), en la zona se encuentran una quincena de gastronetas, las cuales ofrecen a los visitantes la posibilidad de elegir entre un buen listado de cocinas diferentes, sorprendentesy para todos los gustos. Así, se pueden elegir pizzas artesanas hechas en el momento, tacos de cocodrilo o carne de canguro. Tampoco faltan las deliciosas hamburguesas gourmet con carne de vaca gallega, el sushi, los kebabs gourmet, bocadillos de autor, los tradicionales perritos calientes, albóndigas recién hechas y crepes dulces y salados. N5 Burger, Lujuria Foodtruck, The Wonderfood Truck, Countryfood, Mr. Rick, La Rodante, Nómada Truck, Wings, Gallina Turuleta, Oh My Dog, Croqueta y Presumida, Kebob, Sushi Room, Oma&rsquos Crepe y Muu Ice, son algunos de los &lsquofoodtruck&rsquo presentes en este gran evento. En la zona también se encuentran varias barras donde se sirven bebidas diversas, así como numerosos grifos con distintos tipos de cerveza.

La fiesta continuará hoy, sábado, a partir de las 18 horas, con una nueva clase abierta de iniciación al &lsquolindy hop&rsquo, a cargo de Fran Gutiérrez, Alba Steinlen y Javier Molina. El directo estará a cargo de The Jazzy Troupe Band.

A bailar y a disfrutar.