Una gama al completo La amplia gama de motores permite acceder al Kodiaq desde algo más de 22.000 euros. El importante éxito del Kodiaq en Europa y también en España se cimenta sobre una gama de mecánicas completa unida al espacio interior y la calidad general REDACCIÓN MOTOR Sábado, 28 octubre 2017, 00:57

Los últimos días con el Kodiaq en nuestra redacción se han convertido en una disputa. Es el coche perfecto para viajar con varios ocupantes, para un largo puente o fin de semana o, simplemente, para ir a comprar ese mueble o cachivache que nos gusta y para el que necesitamos, casi, un furgón, así que hemos tenido que custodiar sus llaves, ya que el Kodiaq sirve para todo eso, y mucho más.

No es un coche del que vayamos a ver miles por las calles, pero eso es por el éxito del modelo en Europa y porque su precio de partida es el propio de un coche de su tamaño, rondando los 22.000 euros, es decir, por encima del resto de los SUV compactos, que no ofrecen versiones de 7 plazas, opcionales en el Kodiaq por unos 900 euros. El Kodiaq es 'más SUV' que sus rivales. No sólo con un espacio interior de limusina, sino también con una oferta mecánica muy interesante y una presencia en la carretera imponente. La gama de motores incluye versiones gasolina de 125, 150 y 180 CV y diesel de 150 y 190 CV, estos últimos todos 4x4 y con cambio manual y automático respectivamente.

Nuestro diesel de 190 CV DSG es la versión más cara de la gama, casi 40.000 euros de tarifa, pero si nos alcanza el presupuesto, vale la pena adquirirlo. Refinamiento, velocidad, bajo consumo y respuesta son ejemplares.

El Kodiaq es el primer SUV de Skoda de nueva generación, pero llegarán dos modelos más. El segundo de esta gama es el Karoq, que toma todo lo bueno del Kodiaq y lo traslada a un tamaño más compacto, con versiones únicamente de cinco plazas.

El modelo está a punto deponerse a la venta, y de hecho si queremos un Kodiaq pero no necesitamos tanto espacio ni las siete plazas, el Karoq es una de las opciones más atractivas del mercado.