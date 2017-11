A por un futuro híbrido, ecológico y sostenible El valenciano Agustín Martín es el presidente de Toyota en España. La marca japonesa cerrará 2017 con alrededor de 65.000 unidades vendidas en España, de las que el 65 por ciento serán vehículos de bajas emisionesRESULTADOS TOYOTA PEDRO TOLEDANO MADRID Sábado, 25 noviembre 2017, 00:21

Toyota cerrará el presente ejercicio con unas 64.700 unidades vendidas en el mercado español, según destacó el presidente de Toyota España, el valenciano Agustín Martín, durante el Encuentro Anual con la Prensa, cita que permite dar a conocer los resultados de Toyota España y avanzar las previsiones para el año siguiente.

Esas casi 65.000 unidades, sin incluir la división de lujo Lexus, supondrán un crecimiento del 11 por ciento frente a las 58.5000 unidades que se vendieron en 2016. Así, serán 6.200 unidades más frente al año anterior.

Del total de las ventas más del sesenta por ciento cuenta con tecnología híbrida, alcanzando el objetivo anunciado para 2020 tres años antes. El incremento del porcentaje de híbridos sobre el total de las ventas de Toyota en España ha pasado del 20 por ciento en 2014 al 61 por ciento sólo tres años después.

Toyota ha alcanzado su nivel de ventas de coches ecológicos sin ningún tipo de ayuda gubernamental

De cara al próximo año, la marca no vaticina un crecimiento relevante en unidades, y se mantendrá en torno a los 65.000 coches, pero espera que el número de modelos híbridos supere el 70 por ciento del total.

El éxito de la tecnología híbrida se sustenta en la gama más amplia del mercado, con siete modelos -Yaris, Auris, Auris Touring Sports, C-HR, Prius, Prius+ y RAV4-, y los beneficios fiscales, incluida la discriminación positiva gracias a su inclusión en la categoría ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre otros aspectos.

En cuanto a canales de venta, las ventas a particulares alcanzan el 63 por ciento del total, un porcentaje muy elevado de operaciones que se realizan en concesionarios y que tienen un mayor beneficio por venta y postventa que las realizadas a empresas, flotas o alquiladores.

Visión de futuro

El Presidente de Toyota España, Agustín Martín, desgranó el futuro de la marca. Bajo el paraguas de la estrategia 'Ever Better Mobility for All' -Mejor Movilidad para Todos-, Toyota llevará a cabo diferentes iniciativas en base a cuatro pilares: 'Compromiso', 'Emoción', 'Practicidad' e 'Innovación'.

En 'Compromiso' se recogen todas las actividades relacionadas con el patrocinio del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (CPI). Lo relacionado con 'Emoción' se circunscribe al mundo de la competición, que se aglutina bajo la marca Toyota GAZOO Racing. La presencia de Toyota en el Campeonato del Mundo de Rallys y en el Campeonato del Mundo de Resistencia, así como en otras competiciones como el Dakar. El tercero de los pilares del futuro de Toyota, 'Practicidad', recoge todo lo relacionado con la tecnología híbrida y, finalmente, 'Innovación' incluye todas las tecnologías de propulsión y los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción de los futuros modelos de Toyota. En la estrategia global de Toyota hay híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y vehículos de pila de combustible de hidrógeno.

Menos impuestos

El presidente de Toyota habló sobre la excesiva edad del parque móvil español, que tiene un promedio de 12 años, lo que repercute en una alta mortalidad en accidentes de tráfico, ya que el cincuenta por ciento de las víctimas en carretera lo son en coches de más de diez años.

Para reducir la edad media de los coches es necesario que se vendan más coches nuevos, por lo que Toyota apuesta por la eliminación del impuesto de matriculación y la aplicación de criterios de ecología y emisiones en el impuesto de circulación. Los vehículos Toyota híbridos están exentos del impuesto de matriculación.