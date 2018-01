Fotos de 15 coches de Detroit que no sabemos si llegarán a Europa

Salón Detroit 2018 | Del 13 al 28 de enero, la cuna del automóvil celebra una nueva edición de su espectacular Salón. De las últimas novedad algunas llegarán a Europa y otras no ¿Quieres saber cuáles podrás comprar en España?

02. GMC Sierra All Mountain | A todos nos gustaría quedarnos atascados con este coche en la nieve y salir triunfantes por encima del resto, pero en la realidad caminar con orugas tipo tanque por la calle debe ser complicado, así que no creemos que GMC llegue a vender esta versión del pick-up Sierra, un modelo que, pese a su nombre hispano, no veremos en Europa. Probabilidad: 0%.