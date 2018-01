Fotos de los automóviles SUV 'made in Spain'

OPEL CROSSLAND | El Mokka no es el único SUV que se fabrica cerca de la basílica del Pilar, y ahora le acompaña el Crossland. Opel tenía que renovar el monovolumen Meriva y, como este tipo de coches ya no tienen el favor del público, lo ha convertido en un crossover. Desde allí estos Crossland ‘mañicos’ atraviesan Aragón y la Comunidad Valenciana subidos en un tren de antes de la guerra para embarcar, desde el Puerto de Valencia, a países de toda Europa. Muchos de ellos se quedan en España, donde ya tiene un gran número de pedidos y ventas.

CITROEN C3 AIRCROSS | Si no tenían bastante en Zaragoza con fabricar los dos SUVs pequeños de Opel, la planta acoge también la producción del nuevo Citroën C3 Aircross. ¿El motivo? Un acuerdo que realizaron Opel y Citroën para compartir el diseño y la fabricación de estos dos coches y así ahorrar costes. Poco después de este acuerdo el grupo PSA; propietario de Citroën, terminó comprando Opel. No queremos ver la cara de los ingenieros que aprendieron alemán y ahora están estudiando francés. Un drama.

RENAULT KADJAR | No, no nos hemos olvidado del superventas de la marca francesa, ya que, tras el éxito del Captur, la marca ha repetido la fórmula en el sector de los SUV más familiares. El Kadjar se fabrica en la planta de Renault en Palencia –la marca tiene gran cariño a Castilla y León- , junto a su ‘hermano’ el Mégane, y lo cierto es que es un éxito en Europa. En su genética superventas tiene mucho que ver el Nissan Qashqai, ya que las dos marcas, Renault y Nissan, tienen una alianza en tecnología, motores y acciones para reducir el coste de diseño de cada nuevo modelo.

MERCEDES CLASE X/ NISSAN NAVARA/ RENAULT ALASKAN | ¿Un Mercedes ‘made in Spain’? Por supuesto, y no será el primero ni el último. Para empezar la marca de la estrella tiene una planta de furgones en Vitoria donde se fabrica el furgón Mercedes Vito ¿Lo pillan, Vito, Vitoria? no es difícil, pero el pick-up Clase X no es vasco, sino catalán, ya que se produce en la planta de Nissan en la antigua zona franca de Barcelona. Allí toma la base del Nissan Navara para, con algunos cambios en diseño y tecnología, presentarse bajo la etiqueta de Mercedes. El Nissan debe ser un coche excelente, ya que Renault había hecho lo mismo con el Alaskan, un Nissan Navara vestido con traje francés. El resultado son tres auténticos 4x4 no muy populares en España –hace falta un gran parking- pero que se exportan a todo tren a todo el mundo.