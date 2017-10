La Fórmula E llega a Cheste

Los monoplazas han rodado a fondo esta semana en el circuito de Cheste pero, por primera vez en sus quince años de historia, estos no rugían con sus motores vuelta tras vuelta, sino que apenas algún chirrido de ruedas, un zumbido y algún clack-clack mecánico nos recordaba que los monoplazas estaban en la pista ¿El motivo? Se trata de la fórmula e, en la que compiten monoplazas eléctricos que apenas hacen ruido y tienen cero emisiones.

La categoría ideada por Alejandro Agag no para de crecer. Ahora, con sólo tres temporadas disputadas, ya cuenta con los equipos oficiales de marcas como Jaguar, Renault y DS, a las que se sumarán en la temporada 2018 Audi y BMW y, en 2019, Porsche y Mercedes. En cuanto a los pilotos, muchos son ex-Fórmula 1, otros llegan ya de distintas categorías de promoción, y la competencia es máxima. En resumen, el asentamiento de la categoría es más que evidente ante el empuje de los coches eléctricos en los próximos años.

Carreras con chispa

Jaguar tiene un nuevo equipo oficial y las marcas Renault y DS también compiten en esta categoría Porsche ha dejado Le Mans para competir en la Fórmula E y se suman también Audi, BMW y MercedesLa Fórmula E viajará en 2018 a once países, con sólo cuatro de las 14 carreras en ciudades europeas

Como en los grandes campeonatos de circuitos, y para reducir los costes, las jornadas de pruebas están limitadas a las que convoca la organización, y en este caso las pruebas de pretemporada se han llevado a cabo en el circuito de Cheste. Desde LAS PROVINCIAS tuvimos la posibilidad de integrarnos durante una jornada en el equipo Jaguar Racing y departir con sus dos pilotos oficiales, el australiano Mitch Evans y el brasileño y exF1 Nelson Piquet.

Las carreras de Fórmula e son en circuitos urbanos y en el centro de las ciudades, en trazados estrechos y cortos, por lo que hubo que adaptar el circuito a sus nuevos 'inquilinos', utilizando un trazado reducido y añadiendo dos chicanes en la recta principal. Las mismas, colocadas por la Federación Internacional, recibieron algunas críticas de los pilotos, pero la verdad es que era un disfrute verlos apurar frenadas en plena recta de gradas. Las pruebas han servido para evolucionar y poner a punto los coches, pero no mucho para comparar tiempos entre ellos, tal y como comentaba Piquet «es una pista con muchas escapatorias que en carrera no podríamos utilizar sin ser penalizados, pero que aquí muchos pilotos están utilizando, así que, sobre todo, nos centramos en mejorar nuestros tiempos». Piquet ganó con el equipo China Team dirigido por Adrián Campos el primer título de Fórmula E, y ahora ha sido fichado por Jaguar «Jaguar empezó todo desde cero y no acertó con los proveedores. Ahora tenemos piezas renovadas, nuevas ingenieros y estamos en un camino ascendente, así que esperamos que en la próxima temporada estemos en los puntos y podamos lograr podios».

Un equipo oficial

Jaguar está fuertemente implicada en el certamen, de modo que en la nueva temporada habrá también una copa de turismos con el futuro modelo eléctrico de Jaguar, el I-Pace, que se presentará en pocas semanas y saldrá a la venta en marzo de 2018. La temporada discurre entre diciembre y julio, lo que permite tener máxima difusión cuando la F1 o el Mundial de Rallyes no disputan tantas carreras y correr las pruebas fuera de Europa en verano.

Los aficionados a la FE tienen muchas ventajas: la entrada es gratuita, llegar a la carrera es fácil porque se disputa en el centro de cada ciudad y, además, hay conciertos que añaden espectáculo a cada evento, y todo ello sin ruido y con cero emisiones. El calendario 2018 tiene carreras en 12 ciudades, de ellas sólo cuatro son en Europa y ninguna en España. Quizá es un buen momento para que Valencia puje por subirse a este 'tren eléctrico'.