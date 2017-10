Tan SUV como familiar Las protecciones de carrocería y paragolpes, además de aportar en diseño, resultan prácticas fuera de carretera. Aunque no tiene tracción total y la marca es experta en coches de gran capacidad, el nuevo todocamino de Citroën es todo un aventurero fuera de carretera REDACCIÓN MOTOR Sábado, 21 octubre 2017, 01:03

En el sector de los SUVs de tamaño urbano -entre 4,15 y 4,30 metros, con precios entre 15.000 y 25.000 euros- los hay con versiones de tracción total o que sólo se ofrecen con tracción delantera, la más habitual para el uso cotidiano de este tipo de modelos. Justo en medio se ubica el C3 Aircross, que si bien se ofrece sólo con tracción delantera es el único de su clase, junto al Peugeot 2008, que ofrece un sistema de control de tracción pensado para salir fuera del asfalto. La opción 'grip control' cuenta con varios modos de uso, sistema de control de descenso y hasta neumáticos específicos de tierra y nieve, y todo ello por 300 euros. Con una unidad con esta opción y cambio automático podemos olvidarnos del embrague al salir por los caminos, y sólo debemos preocuparnos de la dirección y del freno. Es un coche robusto, y aunque tiene protecciones en ruedas y paragolpes, estas no sobresalen mucho, por lo que no debemos ser muy confiados si no queremos rayar la chapa. Eso sí, los paragolpes son grandes y envuelven casi toda la carrocería. Combinado con una suspensión alta para acometer caminos fáciles, este Aircross es todo un aventurero.

Sobre todo, familiar

Pero no será el principal mérito de este coche, ya que en el interior de tipo monovolumen el confort es protagonista. En carretera echamos de menos una dirección más directa, y las suspensiones rebotan un poco más que las de un turismos, como ocurre en los SUV de este tipo.

Por lo demás, estamos ante un coche francamente atractivo, tanto por diseño como por interior y cualidades, con precios competitivos y de los pocos SUV urbanos para salir fuera del asfalto sin miedo, incluso con más confianza que otros con tracción 4x4.