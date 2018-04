LOS 'EXPERTOS', EN CONTRA DEL DIESEL

Hace dos semanas un comité de expertos -o sabios, según las fuentes- nombrado por el Ministerio de Energía, recomendaron que se debería elevar el precio del gasóleo un 28 por ciento y el de la gasolina sólo un dos por ciento para cumplir con los protocolos anticontaminación que exige la Unión Europea. No conocemos las interioridades del documento, pero sí que, cuando el río suena, agua lleva, y la medida, un completo disparate, podría empezar a calar en los políticos, reduciendo las ventas de los motores diesel justo ahora que sus emisiones son menores que los de la gasolina, ya que supondría unos 150 euros más de coste cada año.

La medida es contradictora porque España lleva años beneficiando la compra del diesel. En concreto desde el 26 de diciembre de 2007, cuando el impuesto de matriculación se dejó de aplicar en función de la cilindrada para hacerlo por las emisiones. Desde entonces, los coches que emiten menos de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro no pagan este impuesto. Durante los primeros compases apenas unos pocos diesel llegaron a ese umbral, pero progresivamente todos han ido alcanzándolo hasta que ahora es muy raro que un diesel tenga emisiones superiores a ese marco.

Como los gasolina no tuvieron tan fácil por su tecnología llegar a estar por debajo de ese umbral, los coches diesel han sido, durante estos once años, un 4,75 por ciento más baratos, disparando sus ventas . Ahora, cuando los diesel han solucionado sus emisiones, nos empiezan a enviar mensajes que dicen que no compremos coches diesel, y no sabemos qué recomendar, más allá de que hagan sus propios números.

