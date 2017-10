LOS ENIGMAS DE ALONSO

La semana pasada tuvimos oportunidad de departir con Nelson Piquet Junior sobre la Fórmula 1. Un tema tabú para sus asesores desde que su progenitor reconociera que Flavio Briatore y el equipo Renault acordaron que su hijo se estrellara a propósito en el Gran Premio de Singapur de 2008 para que Fernando Alonso ganara la carrera. Del asunto, llamado '#crashgate', Alonso, Piquet y Renault salieron de rositas, pero a Briatore y Pat Symonds les cayó un multazo. Por eso es raro que Piquet, ahora en la Fórmula E, hable de la F1, y mucho menos de Alonso, pero aun así, lo conseguimos.

Piquet hizo referencia a las malas decisiones que Fernando ha tomado en su carrera deportiva, opinión que compartimos y que ha privado al español de algunas coronas más, mientras pilotos no superiores a él en talento no sólo tienen cuatro coronas, como Vettel o, si todo va bien este año, también Hamilton, sino que pelean constantemente por los títulos temporada tras temporada, mientras Alonso ha pasado cinco años en blanco, las dos temporadas de su segundo paso por Renault, y las tres de su segundo paso por McLaren. Una carrera mal dirigida se mire por donde se mire.

Viene esto a colación de la renovación de Alonso con McLaren. Fernando perdió la oportunidad de correr con Porsche en Le Mans en 2015, en la unidad a la postre ganadora, porque su contrato lo impedía, y ahora quiere libertad para poder correr las 24 horas -hay conversaciones con Toyota-, Daytona, la Indy o lo que le venga en gana, además de firmar con McLaren por sólo un año, por si la unión con los motores Renault vuelve a ser un fiasco. La intención es bonita, pero no dejamos de preguntarnos cómo sería hoy la figura de Alonso si su carrera la hubiera llevado un profesional del management, no un buen amigo de la familia. Y es que, como todo en la vida, no se trata de lo bueno que seas en algo, sino de elegir bien donde quieres serlo, y en eso Alonso no es una referencia, al menos en la F1.