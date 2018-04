Entrevista Polo Satrústegui, Director General Hyundai España: «Los eléctricos necesitan más apoyo»

Polo Satrústegui lleva vinculado a Hyundai desde 1992, cuando la marca coreana era casi desconocida tanto en España como fuera de Corea del Sur. Hoy es la protagonista del Salón de Ginebra, con un crossover compacto eléctrico, un coche de hidrógeno y un nuevo SUV alto de gama como protagonistas. Hora de conocer las claves y el futuro de este éxito.

- ¿Cómo han sido los resultados de 2017 y el arranque de 2018 para la marca?

- Los resultados de 2017 han sido muy buenos porque crecimos dos puntos más que el mercado, con entre 50.000 y 55.000 unidades en España, y sobre todo tuvimos un último trimestre muy bueno. De hecho, en el cuarto trimestre acabamos en el cuarto puesto en el ranking de matriculaciones, y esto se debe fundamentalmente al buen funcionamiento del Kona en su lanzamiento ya que cogió una velocidad a final de año que hemos mantenido en estos dos primeros meses creciendo un 52 por ciento con respecto al año pasado. La verdad es que las cosas van bien.

- Hyundai es una de las pocas marcas que atacan todos los sectores que más crecen, como el de coches ecológicos, los SUV y ahora, con un coche que une esas dos tendencias, el Kona eléctrico, ¿qué esperáis de este coche en España?

- Dependerá un poco de cual sea la inversión en infraestructura porque los coches eléctricos hoy en día, para que se vendan, necesitan dos cosas: una es un plan de ayudas, como las subvenciones que ya han habido -plan Movalt y plan Movele- y también hace falta una inversión en infraestructuras. Sin esos enchufes para la recarga es muy difícil, por mucha autonomía que tengas, que en nuestro caso son 500 kilómetros, que la gente pueda utilizar como único coche un eléctrico, porque al final España es un país grande donde hay desplazamientos largos, y a eso unimos que la tecnología, y por tanto los coches, aún son más caros que los convencionales. Nosotros venderemos en torno a 500/600 unidades al año, esa es nuestra previsión. Pero para que de verdad se activen las ventas debe haber ayudas de la administración.

- Otra de las grandes novedades aquí es un coche impulsado por hidrógeno, el Nexo ¿tiene cabida en el mercado español?

- Actualmente no existe ninguna estación de recarga pública de hidrógeno, solo privadas. Hay planes de algunas empresas de montar hidrogeneras, pero como tampoco hay oferta de producto... digamos que no hay hidrogeneras porque no hay coches. Nosotros hemos sido la primera marca en ofrecer un coche de hidrógeno con el ix35, y se vendieron en Europa más de 200 en ciudades y países con este tipo de repostaje. En España hay un proyecto para hacer un corredor con 7 u 8 hidrogeneras y también planes de hacer algo en Madrid pero la realidad es que a día de hoy no hay ninguna hidrogenera pública donde puedas ir y recargar un coche, si las hubiera, estaremos preparados para empezar a vender el Nexo. En tecnología vamos un paso por delante del resto porque el hidrógeno va muy por delante del eléctrico, y yo creo que es el futuro. Pero para llegar al futuro hace falta una inversión importante que en España no se ha hecho.

- La otra novedad que hemos visto es el Santa Fe, un acierto en diseño que incorpora los rasgos de éxito del Kona ¿veremos este diseño en el resto de la gama?

- Es cierto que el Kona ha sido el primero en llevar faros en la parte baja de la parrilla y el santa Fe también incorpora esa línea de diseño. La verdad es que no se como serán los futuros modelos pero no va a haber una diferenciación entre los SUV y los turismos, que van a compartir la parrilla tipo cascada. Los últimos modelos que hemos lanzado al mercado tienen esa tendencia, pero no es algo exclusivo de los todoterrenos.

- ¿Hyundai va a seguir invirtiendo en motores diesel en los próximos años?

- Hay un cambio de tendencia en la compra que empezó hace un año, pero en España todavía, sobre todo las empresas, siguen comprando muchos diesel. Pero el cliente particular, por miedo o desconocimiento, está más hacia motores gasolina o híbridos. Lo de la tecnología híbrida lo puedo entender porque es, en cuanto a consumo y eficiencia, parecida al diesel, pero el paso del diesel a gasolina porque no se vaya a poder circular en un coche diesel... ahí hay falta de información ya que un diesel moderno tiene menores emisiones que un motor de gasolina. A pesar de estos cambios seguiremos apostando por los diesel porque son mas eficientes.

- ¿Cómo están yendo las ventas del Hyundai Ioniq híbrido en España?

- Nosotros vendemos sobretodo la versión híbrida porque es la de mayor demanda y mejor precio. Del híbrido enchufable y del eléctrico vendemos unos 30 al mes de cada uno, que es poco. En cambio, del híbrido vendemos en torno a trescientos al mes, y este año la previsión es que entre todos pasen de 4.000 unidades, unos datos por encima de la previsión.

- ¿Cómo se está vendiendo el deportivo i30 N?

- Se está vendiendo mejor de los esperado. Teníamos unas previsiones de unas 150 unidades anuales y estamos a un ritmo de 20/25 pedidos al mes, no se si es cosa del principio, pero está creando mucha expectación entre concesionarios y clientes.

- ¿Veremos más modelos de la gama 'N' en Hyundai?

- Sí, llega el i30 Fastback, y no será el último, de hecho también se ha lanzado un Veloster N en América, aunque este modelo no lo volveremos a traer a Europa.

- Hay ayuntamientos en España que están haciendo discriminación positiva para los coches ecológicos, con parking gratuito, menores impuestos o la posibilidad de circular con todo tipo de restricciones ¿creéis que este tipo de 'discriminación positiva' se va a implantar en toda España?

-Yo creo que en las grandes ciudades es algo necesario, y eso que los niveles de polución no son debidos al automóvil principalmente. Lo que tiene sentido es limitar la circulación de los coches que más contaminan, y para eso se crearon las etiquetas de la DGT. Los coches sin etiqueta son de un nivel emisiones altísimo y los coches con etiquetas hasta el cero emiten poco o, en los coches eléctricos, nada. Tiene más lógica usar eso que lo de las matrículas pares o impares, que además se ha visto que no se reducen las emisiones. Creo que en las grandes ciudades se va a implantar y tiene que haber una discriminación positiva hacia los coches más ecológicos si queremos reducir las emisiones de CO2.

- Por último, ¿qué previsión de ventas hay para 2018 en Hyundai España?

- Nosotros esperamos pasar de las 60.000, y si el mercado va un poquito mejor podemos estar incluso por encima de las 62.000 unidades, tanto por la buena marcha de los modelos actuales como por el empuje de nuevos segmentos como el del SUV Kona. Además, el año estará lleno de novedades: al recién lanzado Fastback se va a sumar el Kona eléctrico, el Santa Fe, más versiones 'N' y la actualización de dos importantes modelos de la gama, así que estamos seguros de alcanzar un nuevo récord de ventas.