'Kick&go' de Hyundai en Bonaire Aldaia 'Kick&go' contó con un alto grado de participación. MOTOR Sábado, 14 abril 2018, 00:43

El centro comercial Bonaire fue el punto de encuentro en el que Hyundai realizó la campaña 'kick&go', que unió motor y fútbol. Los concesionarios de la marca coreana en Valencia, Koryo Car y Autiber Motor fueron quienes realizaron esta acción promocional para dar a conocer la nueva serie especial 'Go!' de Hyundai, una edición limitada con todo el equipamiento y acabados premium para los modelos i20, i30 y Tucson.

La serie especial Go! se ofrece en el SUV Tucson desde 23.900 euros con llantas de 19 pulgadas, navegador conectable, asiento calefactables y llave inteligente. El i30 Go so ofrece desde 16.425 euros y el i20 go desde 9.990 euros, todos con un exclusivo color azul brillante y más equipamiento.