«Audi Center Valencia es funcionalidad, vanguardia e innovación» Vista cenital de la nueva exposición en la A-3, a la altura de Quart de Poblet. Dionisio López Director Gerente Regional VW Retail El estreno de 'Audi Center Valencia' sitúa a la concesión como una de las más preparadas para los cambios que se avecinan en el mercado del automóvil A. ADALID Viernes, 6 abril 2018, 23:39

Apenas tres meses después de su inauguración, Audi Center Valencia ha marcado un nuevo paso para la marca premium en la ciudad. Un buen momento para entrevistar a su director ejecutivo y sacar las primeras conclusiones de la gran apuesta de la marca en la ciudad.

-El nuevo Audi Center Valencia de Quart de Poblet es la mayor inversión en un concesionario en los últimos años ¿Cómo se ha gestado esta nueva instalación?

-Las instalaciones anteriores tipo hangar eran del 2001, y en su momento fueron muy innovadoras y arquitectónicamente muy bonitas, pero se habían quedado pequeñas para presentar la gama de modelos actual. En 2009 decidimos adquirir las instalaciones Audi de Sedaví, y se pospusieron las nuevas hasta que no llegara el lugar y momento adecuados. Entre tanto, hemos tenido posibilidad de madurar lo que queríamos, tomar el control de una nave contigua a nuestra instalación y dar forma a las nuevas instalaciones. Como en todo proceso madurado, al final conseguimos que las cosas salgan muy bien.

-¿Cuáles son las cualidades más importantes?

- Es una instalación que presenta toda la gama de modelos, con 18 coches en exposición, incluido el espacio Audi sport, donde tenemos la gama deportiva, desde el R8 a los RS que lanza el grupo con un servicio comercial especializado para todos los clientes que les gusta probar, conocer las características de los coches... aparte, dentro del área comercial, tenemos una zona en la que podemos configurar un vehículo de manera virtual en tres dimensiones. Además tenemos el Audi Café, donde realmente la gente se encuentra muy a gusto. Desde cualquier punto de la exposición se puede ver prácticamente todo, incluso la recepción de postventa. Hay una zona de entrega de vehículos con tres boxes que dan la sensación de salir directamente a un circuito y eso a los clientes les encanta. También hay un servicio de recepción personalizado, cuando se entra en la instalación, da la sensación de que no estás en un concesionario, sino en el garaje de una vivienda de lujo. En definitiva, es una unión de calidad de servicio e imagen entre la recepción, el servicio postventa y el servicio comercial, con un espacio para clientes muy acogedor y personal. También destaca un gran nivel de los talleres y las rápidas reparaciones de carrocería, todo es una mezcla de funcionalidad, vanguardia e innovación en un ambiente muy cálido.

-A nivel técnico, ¿Qué es lo más destacable?

-Decían hace unos días que este es un concesionario del siglo XXII. El cliente viene aquí y lo que menos queremos es que esté haciendo colas o perdiendo el tiempo. En el área comercial se puede configurar el coche en 3D, y en el área de postventa el cliente puede traer su vehículo o dejar que nosotros lo recojamos.

-¿Cuántas personas trabajan en Audi Center Valencia?

-En esta instalación ahora tenemos a doce personas más de las que teníamos anteriormente, en total unas cincuenta personas. Además hemos alargado los horarios tanto del servicio postventa como del área comercial, algo muy importante para el cliente.

-¿Cuál es el balance de la nueva concesión tras varias semanas desde su apertura?

-Estamos encantados, primero por la recepción que tuvimos el día de la presentación. En cinco días las fotos 'on-line' de la presentación habían tenido más de 120.000 visitas. A partir de ahí la valoración que hace la gente es muy buena. El 'coach' que impartía un programa de dirección de empresas en el que participamos, que pertenece a una consultora especializada en automoción nos dijo que, tras visitar diversos concesionarios tanto de Europa como de España, no había visto nada que en conjunto fuera igual por la mezcla de la imagen y organización, algo que me llenó mucho.

--¿Cómo influye una instalación de este calibre en las ventas?

--Las ventas dependen de la gama de vehículos, la instalación, los precios... son muchos factores, pero una instalación de calidad es muy positiva, ya que te da es una sostenibilidad en tu imagen y capacidad comercial. Un año puedes vender más y otro menos, pero intentamos ser muy 'Audi', una marca que ha estado liderando 25 años en España, un dato extraordinario, esto es como si el Barça o el Madrid ganaran La Liga 25 años seguidos. Lo importante es mantenernos arriba.

--Audi Levante Wagen es ahora el único representante de la marca en la ciudad ¿cómo está el mercado Premium en Valencia?

-Nosotros ahora mismo como empresa dentro del grupo Volkswagen tenemos varias instalaciones, por una parte está el Audi Center, y por otra Levante Wagen en Sedaví en el caso de Audi y, además, tenemos servicio de postventa en Autoval, tanto en el de la calle Islas Canarias como en Sagunto. Intentamos como grupo dirigirnos a diferentes mercados en diferentes áreas con diferentes presentaciones. Con Autoval damos al cliente alternativas de servicio, y en Sedaví también tenemos mecánica, vehículo nuevo y de ocasión. Intentamos tener diferentes soluciones en la misma marca con diferentes concesionarios, con diferentes equipos.

-¿Cómo está actualmente el mercado del automóvil en España?

-Está creciendo de forma importante, tanto en particular como empresa. Ha repuntado más rápido de lo que todos creíamos y vivimos un momento de autoexigencia para darle respuesta a un mercado comprador. Cuando esto ocurre esto se generan grandes ofertas y quien se beneficia es el cliente. En Audi, por ejemplo, tenemos una gran oferta en renting para particulares que permite, con cuotas muy bajas, disfrutar de un Audi con condiciones excelentes.

-¿Cuál es la facturación y el margen operativo de una instalación como esta?

-En Valencia nuestra empresa factura por encima de los 150 millones de euros, y en cuanto al resultado, una empresa como esta debe tener un débito por encima del 2 por ciento, un resultado que comparado con otros sectores es casi ridículo, especialmente pensando en los riesgos que se asumen tanto de inversiones como de pasivos laborales. Nosotros estamos entre los buenos ratios del sector, es decir, por encima de ese dos por ciento.

-El mercado está cambiando con rapidez ¿Cómo están viviendo el empuje de los coches eco y la caída de la demanda de los diesel?

-Hay mucho interés por parte de todas las marcas por el medio ambiente y por la imagen que se da en base a la transformación del sector de estos últimos años. En el caso de Audi, estamos desarrollando la serie 'e-tron' de coches eléctricos con un nivel de cliente muy exigente y sofisticado, y la nueva gama 'g-tron' de vehículos híbridos con gas natural comprimido (GNC), de los que tenemos los A4, A5 y A6 que se irán presentando este año. No es que estemos preparados, sino que ya tenemos aquí nuestra estrategia. Aparte de esto, la tecnología TDI va a convivir más años. La transición a modelos más ecológicos tanto en diesel como en gasolina tenía que producirse y se está produciendo, y la industria europea de automoción va a seguir liderando el sector a nivel mundial. En nuestro caso habrá una transición de un tipo de motores a otro, pero que tardará muchos años. Quien ha hecho una apuesta total en un solo tipo de motorizaciones es porque no tenía tecnología en otras.

-Además del auge de los coches 'eco', cada vez se venden más SUV, ¿Qué novedades tiene Audi?

-Lanzamos el Q2 que es fantástico, el Q3, del que tenemos tanta demanda con él que el problema es precisamente de suministro, el Q5 que es muy aceptado, el Q7 con la opción del híbrido diesel 'e-tron' y, este año presentamos el nuevo Q8, que va a ser un vehículo referencia y lo vamos a disfrutar todos.

-¿Qué perspectivas tiene Audi para el año 2018 en Valencia y en España?

-En España Audi es una marca ganadora, y a pesar de la fuerte competencia con las otras marcas premium, el ADN es el de ser líderes. En el lanzamiento de productos este año de Audi tenemos el A7 Sportback y los nuevos A6, A1, A8, Q3 y Q8... ahora mismo el mayor número de lanzamientos que ha tenido Audi en toda su vida se va a producir en 2018, con lo cual, Audi tiene la gama más rejuvenecida y probablemente la más innovadora del mercado. Nuestro principal problema es tener capacidad de suministrar los vehículos porque hay muchos mercados a nivel mundial que se encuentran en esta situación de demanda, y evidentemente al final nos movemos todos en volúmenes límite. Cuando pides a las fábricas un volumen de producción, no te dan todo lo que pides, te dan lo que les viene bien en el proceso de fabricación o lo que puede ser más rentable para un país, y España es un gran mercado, pero no es el más rentable. En Valencia la situación es prácticamente la misma, de liderazgo, pero como nuestras matriculaciones de renting general o renting particular se generan en Madrid y no en la provincia, los datos reales no aparecen en las cifras públicas, sino que cada uno sabe realmente cuáles son sus ventas a final de mes, por lo que no nos fijamos mucho en las cifras.