Tu coche, en la pista Algunos aficionados tienen coches sólo para este tipo de jornadas. Los días de tandas o 'track days' permiten a los aficionados rodar en circuito con sus turismos, por ejemplo en Cheste'TANDAS POPULARES' RICARDO TORMO CARLOS RODRIGO Sábado, 23 diciembre 2017, 00:06

Todo buen aficionado ha soñado alguna vez con buscar los límites de su coche pero, como sabemos, en la calle no se puede ni se debe hacer. Además, como aficionados al mundo del motor hemos visto carreras y seguro que, por un momento, hemos deseado pisar el mismo asfalto que nuestros ídolos.

Nosotros hemos querido vivir esta experiencia, y qué mejor lugar que nuestro Circuito Ricardo Tormo, uno de los mejores del mundo, con un trazado único y muy técnico, y donde se celebran carreras tan míticas como el Mundial de Motos o pruebas del Campeonato de Turismos. En esta ocasión y con buen criterio, la organización del Circuito dividió la jornada en tandas de media hora, con un coste de 70 euros la tanda, con toma de tiempos, seguro, etcétera incluida. Nuestro consejo es contratar dos tandas, con tiempo entre ambas para enfriar los ánimos.

Lo primero, seguridad

Un día de tandas se debe disfrutar antes de ir al circuito. Debemos preparar mínimamente nuestro coche, con una premisa fundamental, la seguridad. Imprescindible vaciarlo de todo aquello que se mueva, sobre todo en el interior, nada de botellas de agua tiradas por el suelo, peluches o cosas por el estilo que en frenadas y curvas puedan suponer un peligro importante. Antes de ir al circuito llenamos el depósito y ya estamos listos. No hay que olvidarse de llevar casco, obligatorio por seguridad, aunque sirve uno de moto.

No se nace con la lección aprendida, y si es la primera vez que participamos en unas tandas, nuestro consejo inicial es ir con tiempo y acercarse a otros participantes. El ambiente en estos eventos es muy distendido y siempre hay gente dispuesta a ayudar o dar consejos. Al no tratarse de una carrera, lo importante es rodar en nuestro ritmo. Respecto al coche, en contra de lo que pueda parecer, no hace falta llevar el último modelo de Porsche o Ferrari. Un utilitario deportivo tipo Renault Clio Sport, Polo GTI o Mini Cooper S, ya da mucho de sí.

Para disfrutar

En esta ocasión el nivel de modelos reunido en el Circuito de Cheste era altísimo. Tres Porsche 911 GT3, multitud de BMW M4, M3 y M2, Honda Civic Type R, Nissan GTR, 350Z o 370Z acudieron a la llamada de la pista valenciana. Llega el momento de empezar, se abre el 'pitlane' -el espacio entre el box y el muro de pista- y entramos al circuito. No se deben apurar las frenadas con otros coches, ya que esto no es una carrera y nos pueden sacar bandera negra por conducción peligrosa. Nuestra seguridad es lo más importante, pero si además el coche vuelve entero, tanto mejor. Una vez tenemos la distancia con otros coches controlada, empieza lo bueno, hay que mirar lejos, aprovechar el circuito de piano a piano, frenar fuerte en recto, buscar los vértices de las curvas y acelerar a fondo. Es un torrente de sensaciones, por eso la parte difícil es la de tener la cabeza fría para dar tres vueltas a tope y refrigerar una. Debemos tener claro que son coches de calle, no de carreras, por lo que realizamos una vuelta con las luces de emergencia sin obstaculizar a los demás y vuelta al ataque.

Mientras pilotemos sin superar nuestros límites, con un ojo en los demás coches y dejando pasar a los más rápidos, la jornada será puro disfrute. Poco a poco se ve la evolución de los que van descubriendo las trazadas, se disfruta con la finura de los más expertos y siempre es una gozada oír deportivos apurar sus marchas y, para los más quemados, disfrutar del olor a gasolina, frenos y neumáticos.

Hay tandas en casi todas las pistas, y no es difícil encontrarlas en internet, una experiencia que vale la pena.