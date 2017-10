Clásico y eléctrico El E-Type eléctrico mejora las prestaciones del modelo original. Jaguar presenta su propia transformación del E-Type en un deportivo ecológico, una opción que será común en el futuro REDACCIÓN MOTOR Sábado, 21 octubre 2017, 01:03

Jaguar ha sorprendido a los seguidores de su marca con la presentación de un E-Type eléctrico en el evento 'Jaguar Land Rover Tech Fest'. El vehículo se ha restaurado y modificado en el centro Jaguar Classic Works, no muy lejos de donde se creó el E-Type.

Ya conocíamos algunos Porsche o Ferrari que circulan por California -meca de los coches eléctricos- con motores impulsados por baterías en lugar de los habituales de combustión. Los motivos son variados, desde una conciencia ecológica de primer orden -convertir un Porsche en eléctrico lo requiere- hasta casos más justificables, como el de un Ferrari cuyo motor quedó destruido y se sustituyó por uno eléctrico más económico. Sin ir más lejos, en España la compañía Elektrum Cars, con sede en Elche, ofrece este servicio, aunque aún no hemos tenido oportunidad de probar sus modelos.

Hoy en día suena a herejía, pero varias empresas realizan ya el cambio del motor a uno eléctrico El E-Type 'zero' con 295 CV acelera de 0 a 100 en 5,5 segundos, menos que el original

Espíritu original

En cuanto al Jaguar, en el E-Type Concept Zero se ha mantenido, afortunadamente, el diseño del modelo original, y tan sólo las luces delanteras son ahora de led por su consumo más reducido.

La mecánica, en cambio, es totalmente nueva, con un motor eléctrico de 220 kilowatios -o 295 CV- que permite al E-Type acelerar de 0 a 100 en sólo 5,5 segundos, uno menos que los ya impresionantes 6,4 del modelo original de los años sesenta.

El motor del E-Type se asemeja en su aspecto exterior al del modelo original, y el cambio, aunque ahora de una sola marcha, se sitúa en el mismo hueco previsto para el cambio manual del primer E-Type. Lo que sí varía es la ubicación de las baterías, que ocupan el lugar del depósito y se extienden por debajo del chasis trasero. Estas son las mimas de 40 kilowatios que equipará el inminente Jaguar i-Pace, y que permitirían que el deportivo de Jaguar tuviera una autonomía de 370 kilómetros, que serán unos 270 reales gracias a su reducido peso y buena aerodinámica. La batería puede recargarse en casa durante la noche, y normalmente tarda en recargarse de seis a siete horas, en función de la fuente de alimentación.

Donde sí hay cambios visibles es en el interior, que mantiene el volante y la ubicación de algunos mandos, pero con un salpicadero en el que la fibra de carbono, las pantallas digitales y los mandos más modernos se hacen hueco, para disgusto de los más puristas, escandalizados con esta transformación, la primera que realiza una marca sobre un modelo clásico.

En principio el E-Type Zero no se pondrá a la venta, pero Jaguar tiene un departamento de creaciones especiales que sí podría recibir pedidos de este nuevo coche. Tan sólo hace falta el modelo original -a partir de 70.000 euros- y el coste de acoplar la mecánica del futuro i-Pace, una factura que no será tan económica como usar este bonito descapotable con motor de gasolina.